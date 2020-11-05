港超聯　等到頸都長　球迷周六入得場啦！

等到頸都長，球迷終於可以入場！香港足球總會周四（5日）宣布，周六（7日）起重新開放球場，讓球迷入場觀賞賽事。

自年初新冠肺炎疫情開始，港超聯一直以閉門形式進行。及至10月展開的新球季，足總一直與康文署等政府部門溝通，爭取重新開放讓球迷入場。經一番磋商後，足總終於在周四（5日）公布，成功爭取在符合公共衞生安全的情況下安排球迷入場，並有以下條件：

-佔用座位不得超過座位數目的75%

-同一行座椅不可有連續超過4張座椅被佔用

-觀眾進入比賽場地前須接受體溫檢查及提交健康申報表

-於球場範圍內正確佩戴口罩

-觀眾於場內不可進食，但可飲用杯裝及紙包裝飲品（由於保障個人衞生關係，場內將不提供即棄杯予球迷使用）

首場重新開放予觀眾入場的賽事為周六（7日）下午3時於元朗大球場舉行的「菁英盃」分組賽，對賽球隊為晉峰及冠忠南區。而第二場將於同日下午5時半，於旺角大球場舉行，由愉園對東方龍獅。賽事門票將在比賽當日，於球場售票處發售，門票票價一律為80元正，特惠票一律為30元正。場內售票時間由開賽前90分鐘起，直至下半場鳴笛開賽為止。