港超聯　確診者曾到球場　球會稱唔太擔心

愉園職、球員對有病人曾到訪慣用球場未感太過擔心。（鄧曉欣攝）

衞生防護中心周四（5日）在疫情記者會公布一宗無源頭本地個案，涉事病人於潛伏期內曾到訪多個球場，當中包括港超球隊傑志、愉園和標準流浪慣常使用的球場。

根據衞生防護中心報告，周四（5日）證實確診的40歲飛機維修員，於病發期間曾帶同小朋友到訪數個球場，包括10月28日曾訪港超球隊愉園和標準流浪，慣常使用的九龍灣公園球場、10月29日到馬鞍山恆安運動場，以及10月31日去過天水圍天瑞邨足球場和位於石門的賽馬會傑志中心等。

標準流浪和愉園周四（5日）於九龍灣公園如常操練，期間康文署職員突然到場通知職、球員，球場須即時關閉，並暫停開放淋浴設施。愉園主教練鮑家耀受訪時稱，未有對事件感過份擔心：「其實都冇得驚，球會已經跟足總指引，做足所有防疫措施，不過最重要都係驚影響球隊訓練，要再睇下足總點安排。」而球員黎培基則強調，球隊所有人操練前後只會在更衣室短暫逗留，不會胡亂觸碰公用設施，故不太擔憂受感染。

足總知悉事件後曾向衞生署查詢，得知曾使用九龍灣公園球場的港超聯球隊職、球員，並未曾與確診者在同一時間於上述地點出現，因此球圈沒有人被衞生署列為緊密接觸者。而足總在諮詢過醫藥委員會意見後，稱會繼續定期和在賽前為球隊安排病毒檢測，並禁止所有未有通過檢測的人士進入球場更衣室。另外，因九龍灣公園球場已暫時關閉，慣常於此地訓練的港超聯球隊或受影響，足總表示正處理相關事宜，更新的安排將稍後通知所屬球會。

至於傑志周四（5日）下午亦表示，已接獲衛生署通知，該名確診人士亦曾到訪球會所屬的賽馬會傑志中心。傑志確認，確診者為足球學院學員家長，於10月31日曾到中心門外接送學員，惟他則未有進入中心範圍。但為安全起見，球會將按照衞生署建議，即日起暫停A班、B班及E班課程4天，並會個別安排部分學生及教練進行病毒檢測，而賽馬會傑志中心於周四（5日）已進行全面消毒。