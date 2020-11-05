全英賽因疫情改賽場　傅家俊放棄爭逐

世界桌球巡迴賽（WST）官方宣布，因為疫情關係，亦配合政府的防疫措施，被譽為桌球壇「三大賽」之一的全英，今年首次移師到米爾頓凱恩斯上演，球手將閉門作賽，桌球皇帝亨特利將以此復出，而香港首席球手傅家俊則會棄戰。

這項英國歷史悠久的賽事，將於11月23日至12月6日舉行，過去一直在英格蘭的約克進行，由於新冠肺炎疫情仍然肆虐，WST決定搬到早前已進行一連串系列賽的米爾頓凱恩斯作為今屆全英的場地。由於英國疫情仍未受控，香港天王傅家俊已決定放棄參加今屆賽事，甚至不排除缺席今季賽事：「當地每天的確診數字過萬，安全起見，暫時都會留在香港。」

今屆賽事共128位球手參加，中國的丁俊暉是衞冕冠軍，而五屆全英冠軍的亨特利，將會獲外咭爭逐。WST主席赫恩表示:「更改場地是要配合政府防疫措施，我們要保障球員的同時，亦希望可以讓比賽繼續舉辦，令球迷可以欣賞高水平的賽事。」

至於正在舉行的冠中冠，3屆世界冠軍沙比憑着最後7局連贏6局，最終以6比5逆轉奇倫威爾森，成功在小組勝出，闖入4強，將與澳洲的羅拔臣爭逐。

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