PSG歐聯輸波　球員賽前困𨋢成粒鐘！

巴黎聖日耳門(PSG)周四(5日)凌晨歐聯H組，作客以1比2不敵德甲勁旅RB萊比錫，PSG今場有兩大王牌尼馬同基利安麥巴比缺陣，而且賽前一晚更有多達10個球員困𨋢接近1個鐘頭，輸波都無話可說。PSG今場個頭其實開得唔錯，迪馬利亞6分鐘已經先開紀錄，10分鐘後PSG再獲12碼，可惜迪馬利亞操刀宴客，埋下輸波伏線。42分鐘，RB萊比錫由倒戈嘅尼干古追平，57分鐘再由科斯貝治反超前，PSG之後再有伊祖沙古爾同派斯奴甘佩比先後被逐，最後9人應戰下輸波。

據法國《巴黎人報》爆料，原來PSG賽前一晚喺德國酒店遇上困𨋢事件，迪馬利亞、里安度柏利迪斯、摩斯堅恩、伊祖沙古爾等11個球員被困𨋢，要由消防員破門拯救。不過PSG球員似乎冇驚過，冇入𨋢更喺外面拍片玩直播，笑住問：「你哋OK嗎？」𨋢入面有人回應：「唔OK呀兄弟！」之後更有另一困𨋢球員話：「尼馬同麥巴比都喺度呀。」現場再傳出一片笑聲，最終班球員被困50分鐘後先至被救出。