達Sir輪換當練兵　阿仙奴搶Ｗ

今晚歐霸B組榜首大戰，阿仙奴主場硬撼莫迪。阿仙奴雖然啱啱喺英超贏波，但每逢打歐霸都出尼基迪亞等副選迎戰，實力點都差少少，而且打親歐霸初段例歎慢板；挪超勁旅莫迪作客亦唔敢冒進，預計今場對碰上半場戰況都係拉鋸，半場和值得再追。（myTV Gold 303、Now 643、有線616及656台周五凌晨4時直播）

雙方頭兩輪歐霸全勝，阿仙奴更剛於英超勇挫曼聯，贏盡掌聲，不過主帥阿迪達最鍾意喺歐霸戰場練兵，因此經常收起大部分主力，特別係分組賽階段輪換幅度更大，其中薛迪索拉斯、祖爾韋洛克、雷斯尼爾遜、尼基迪亞等副選，今仗好大機會擔正。此外，由於後衞大衞雷斯傷患仲未好番，另一守將洛賀丁上仗聯賽末段亦疑似受傷，相信「達Sir」會畀啱啱傷愈嘅中堅梅斯達菲上陣，成為佢操番弗嘅好機會。雖然「兵工廠」眾將有心爭取表現，但同恒常嘅正選球員相比，實力明顯打折扣；無疑上輪大勝鄧達克3比0表現予取予攜，但其實只因對手太弱，今仗唔同講法。

B組彈出唔輸冇壞

莫迪於挪超排第2，而且狀態唔錯，近6仗贏晒，包括頭兩輪歐霸連挫鄧達克及維也納迅速，主將奧莫爾桑夫喺呢兩場歐霸都有入波，阿仙奴要贏佢哋絕對唔易；不過莫迪依家亦手握6分，出線形勢不俗，今仗遇上同組最勁嘅阿仙奴，只要唔輸都冇壞，況且作客應該先求穩陣。查實阿仙奴每逢出戰歐霸，初段都踢得零舍Hea，「兵工廠」近5場歐霸有4次開半場和，包括今屆首輪贏維也納迅速兩粒，半場都係互交白卷，半場和不妨追多鋪。