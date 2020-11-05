感激流浪知遇之恩　祖連奴正能量爆燈

「我唔認為今季嚟流浪踢波係倒退，我反而認為係一個新嘅機會。」即使外界普遍認為祖連奴（Junior）今季加盟標準流浪象徵着退步，但他卻堅決否認。皆因每當在生活中碰壁，他都能保持着正能量，樂觀面對逆境，靜待上帝的安排，這就是Junior的處世態度。

圖／文：黃雋謙

祖連奴上季為佳聯元朗上陣16場攻入5球，表現可謂不過不失。礙於球隊退出，他解約後只好回巴西靜待消息。苦等數月，了無回音，當以為續戰港超無望之際，他終於等到標準流浪向其招手：「Mr. Philip（流浪總監李輝立）邀請我嚟流浪，我諗都冇諗就答應咗，能夠返嚟香港踢波已經好開心，可以繼續展示自己嘅實力。」

加盟以有限成本營運而聞名的流浪，記者也不敢過問Junior今年的待遇，尤其是湊巧遇上疫情，球圈經濟不景，球員的薪酬或再打折扣。Junior坦承，假如全球疫症大流行沒有出現，他或者能得到一份更佳的聘約，但世事哪有如果？能夠在這個時勢獲得一紙合同，Junior已感心滿意足。「呢刻金錢唔係我首要諗嘅嘢，依家我只會聚焦喺現時同未來可能遇見嘅好事，呢個一定要感恩Philip畀我呢個機會。」樂觀的性格，便是祖連奴在訪談期間予記者最大的印象。

今年是祖連奴來亞洲踢波第5個年頭，首年「被昆」到澳門踢業餘足球的經歷，讀者也許略有聽聞，次年被標準灝天相中卻在開季前被「彈鐘」，再次受到命運的愚弄。2017/18年球季，與法比奧、艾華頓等同鄉為陽光元朗贏得「高級組銀牌」，是其近年最風光的事。這項錦標亦助他和艾華頓，分別得到香港飛馬和東方龍獅垂青。然而兩人及後的命運卻截然不同，Junior僅於1季後便被投閒置散，以外借方式重投元朗，效力1年後又告散班；相反艾華頓則在東方扶搖直上，贏盡錦標。「不幸」這個形容詞，彷彿一直與Junior掛鈎。

「不幸？我唔會咁諗！我只會遵從上帝嘅指引，發生喺艾華頓身上嘅事，冇喺我身上發生，只因為命運唔同，而我依家嘅命運喺流浪！」祖連奴明言，自知今季肩負起更大責任，利用經驗帶領球隊，只要自己盡努力，上天自有安排。他樂知天命的一言一語，頗令記者感到意外，連Junior也承認，正能量是一直推動他堅持至今的動力。「我從來唔會諗唔好嘅嘢，因為如果係咁，我喺球場上唔會有好表現，就算有時輸波，我都唔會感到低落，總會以正面態度面對。」他如是說。

由當年替元朗贏得銀牌，到今季轉投實力相對較弱的流浪，縱使外界普遍認為Junior有所倒退，但他卻堅稱並非如此，更不諱言謂其今季的目標，仍然是贏，「作為足球員永遠都想贏，雖然依家環境唔同咗，但我仲係有贏波甚至係贏冠軍嘅決心！」

【祖連奴Profile】

全名：Walter Soares Belitardo Júnior

出生日期：1990年12月11日（29歲）

國籍：巴西

位置：翼鋒、前鋒

現效力球隊：標準流浪

曾效力球隊：聖安德雷（巴乙）、澳門士砵亭（澳甲）、東昇（甲組）、陽光元朗、香港飛馬、佳聯元朗（只列部分）

鐵漢柔情 講太太甜蜜蜜

祖連奴在整個訪問過程中，除了經常把上帝掛在嘴邊，還不時提起已婚一年多的太太Larissa。「我識佢差唔多10年，以前一齊返教會，細個嗰陣我哋已經成日一齊。之後我哋開始拍拖，嗰段時間係一段美好時光。」僅憶述與太太共處的時刻，Junior已笑得甜絲絲的。

每段感情要維繫到最後，雙方少一份堅持也不行，莫講話像Junior這般，為生計而出國踢波，1年只有短暫時間伴在太太身邊的足球員。「啱啱一齊無耐我就嚟咗香港，每年我哋只有兩個月時間見面，所以呢5年真係好困難，但我哋深信呢幾年只係佔人生好短嘅時間，只要捱過咗，將來我同Larissa就可以永遠喺埋一齊。」這份真摯的愛情，成為Junior在香港繼續拚搏的動力。