哈利卡尼1傳1射　恐怖數據冠絕全歐洲

周五(6日)凌晨歐霸盃J組賽事，英超勁旅熱刺作客3比1擊敗盧多格德斯，正選上陣嘅哈利卡尼延續巔峰狀態，只係踢半場就交出1射1傳，令佢今季入波(12)同助攻(10)都達到雙位數字，成為全歐洲第1個拎到「雙雙」數據球員，更加恐怖嘅係哈利卡尼只係踢過13場比賽，平均每41.6分鐘就製造1個入球，相當恐怖！

熱刺上輪輸畀安特衛普後，領隊摩連奴今場唔敢怠慢，哈利卡尼都要正選，亦係佢第300次為熱刺上陣，搭住加里夫巴利同盧卡斯莫拉攻堅。呢個決定相當明智，哈利卡尼13分鐘就接應角球頂入，係呢位英格蘭前鋒熱刺生涯第200球，同時係當中第100個作客入球。33分鐘哈利卡尼轉做助攻，交畀盧卡斯莫拉射成2比0。

收夠籌嘅熱刺半場已經收起哈利卡尼，點知50分鐘就畀主隊破蛋，好在去到62分鐘，後備入場只有15秒嘅孫興民交出靚助攻畀盧施素拉開比數。熱刺之後一直控制戰局，最終作客贏3比1全取3分。由於寧斯喺另一場作客1比0贏安特衛普，依家J組熱刺、寧斯同安特衛普都係3戰得6分，盧多格德斯就0分包尾。

哈利卡尼係熱刺史上第3個入球達200球球員，距離第2位嘅波比史密夫(208)只有8球，相信好快可以升上第2位，至於挑戰熱刺「士哥王」占美基夫斯266紀錄，如果哈利卡尼願意繼續留隊，打破紀錄亦只係時間問題。