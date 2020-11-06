3場歐霸2次戴帽　里爾奇兵破AC米蘭不敗身

周五(6日)凌晨歐霸盃H組大戰，法甲勁旅里爾作客今季狀態巔峰嘅AC米蘭，令人意外咁大勝3比0，打破「紅黑兵團」今季不敗之身。土耳其中場耶斯斯繼首輪分組賽作客布拉格斯巴達連中三元後，今場再一次大演帽子戲法，目前以6個入波排歐霸盃射手榜第1位。

今場比賽之前，AC米蘭喺各項賽事踢10場有8勝2和，跨季已經連續24場比賽未輸過，今仗亦派出伊巴謙莫域掛帥強陣出擊，不過後防連番犯錯被里爾有機可乘。22分鐘耶斯斯禁區內被推博到12碼，佢親自操刀先開紀錄，呢位土耳其中場喺55分鐘同58分鐘閃電入多2球，帶領里爾大勝3比0。

23歲嘅進攻中場耶斯斯上年由特拉布宗加盟里爾，上季各項賽事只係入過1球，估唔到今季踢3場歐霸盃分組賽就2次「戴帽」，亦係繼法卡奧(10/11)、亨特拉爾(11/12)、迪斯高(16/17)、文奴費南迪斯(17/18)同迪亞高祖達(19/20)之後，第6位喺同一屆歐霸2次連中三元嘅球員。

里爾喺H組以3戰得7分升上榜首，領先次席AC米蘭1分；同組另一場布拉格斯巴達作客4比1大勝些路迪後，以3戰得3分排第3位。