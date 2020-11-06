一日擸兩金！何詩蓓向極限挑戰

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周四（5日）在國際游泳聯賽（ISL）第7站賽事再創佳績，先後在女子4x100米自由泳接力及400米自由泳摘金。她稍後料會出戰近半個月屢破亞洲紀錄的100米自由泳及200米自由泳，繼續突破極限！

近半個月5破短池亞洲紀錄，並榮膺ISL第6站賽事最有價值泳手的何詩蓓，在第7站賽事首個賽日乘勢追擊，先夥拍Pernille Blume、Madeline Banic和希絲卻克出戰4x100米自由泳接力。負責第3棒的Siobhan游出51秒76，是8隊泳隊裏唯一游出52秒內的泳手，幫助所屬泳隊Energy Standard以3分29秒50掄元，較次席的Toronto Titans快1秒26，可謂贏得毫無懸念。

Siobhan隨後出戰非其主項的400米自由泳，泅出4分00秒58，以1秒82之差力壓俄羅斯泳手Anna Egorova摘金。值得一提的是，她在半程200米造出的時間為1分59秒48，是池中唯一在2分鐘內完成這個距離的泳手，可見狀態極佳。

首個賽日結束後，Energy Standard以300分排行4隊泳隊的榜首。Siobhan今日稍後料會出戰近半個月屢破亞洲紀錄的100米自由泳及200米自由泳，且看她能否再創佳績。

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