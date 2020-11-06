無華Dee都掂！李城大炒對手創59年來紀錄

近期愈戰愈勇嘅李斯特城周四喺歐霸主場大勝布拉加4比0，迎來球會59年來首次在歐霸單場入4粒嘅紀錄，喺小組3戰全勝穩守G組首位。

今仗主帥羅渣士收起射手占美華迪，重用年輕球員，尼日利亞球星伊恩拿祖盡顯個人能力，20分鐘就為球隊開齋，全場攻入兩粒，早已掌握勝局，目前伊恩拿祖喺兩屆歐霸已累到6個入球；而占士麥迪臣呢場比賽嘅表現亦相當突出，協助伊恩拿祖入波之餘，個人亦喺下半場射入一粒，令球隊錦上添花，呢位23歲中場似乎想用表現向英軍主帥基夫斯爭取入選三獅軍團。

占士麥迪臣賽後坦言自己細細個已夢想入選英格蘭大軍：「我無能力控制能否入選，舊年有傷表現麻麻，但我依家已經痊愈，家陣榜上無名，我會集中喺球會嘅比賽。」

李城狀態弗爆，近5場比賽都贏晒，而佢哋上一次喺歐霸攻入4球，要追溯到1961年，佢哋當時贏4比1北愛爾蘭嘅基拿雲；目前李城喺G組取得9分排首位。跟住佢哋又返到英超，今個禮拜日就會對住狼隊。