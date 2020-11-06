打到燥！奧蘇發老脾鬧爆麥克艾倫

6屆世界冠軍奧蘇里雲周四在米爾頓凱恩斯閉門舉行冠中冠賽，發揮欠佳，小組決賽對住麥克艾倫以3比6落敗，首次無緣出線4強，提早出局。

曾經5次打入決賽、3次捧走冠軍，「火箭」在小組首輪先以4比1力挫賀治，事隔13年首次擊敗對手；但來到小組決賽面對麥克艾倫手風唔太順，落後至3比5時情況有點失控，直至第9局更忍不住向艾倫「詐型」:「你可以坐低唔郁嗎？你企起身就會干擾我視線....」

奧蘇愈講愈燥，更走到麥克艾倫的坐位繼續指責他干擾他比賽，而艾倫亦不甘示弱回擊，當值的德國裁判不斷勸告奧蘇繼續比賽，想平息風波：「唔好再拗，我哋繼續比賽好嗎？麥克請你唔好講嘢，我知道你無做錯，朗尼（奧蘇）你能繼續嗎？」

最終奧蘇里雲打失一個難度唔大的紅波，以總比數3比6落敗，他賽後繼續指責麥克艾倫：「當不斷有人係你面前郁唔郁去，尤其係當你瞄波嗰陣，不斷干擾你，就算係業餘球手都會出聲...不過，佢今日打得好好，值得贏波。」

麥克艾倫賽後話：「正如裁判所講，我無做錯，我無可能永遠企係佢後面，佢係一個好出色嘅桌球手，但我覺得佢有時太過自我。」艾倫出線4強將會與世界一哥卓林普爭逐決賽席位。

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