NBA開鑼日落實　聖誕有波睇

NBA 2020/21賽季開鑼日落實！球員工會通過香港時間12月23日開季，且進行72場常規賽的方案，意味著這個休賽季僅得71日，是美國四大職業聯賽（NBA、MLB、NFL、NHL）歷史上最短的休賽季。

NBA何時開季爭拗多時，儘管部分球員初時傾向明年1月19日開季，但考慮到實際財政損失，及後續賽程與東京奧運重疊，雙方逐漸達成共識，通過12月23日開季的方案。根據《The Athletic》權威記者Shams Charania早前披露的細節，新季訓練營將於12月2日展開，常規賽由82場縮減到72場，每隊球隊有14場「背靠背」比賽，季後賽預計5月23日開始，並在7月下旬結束，確保球員有參加東奧的機會。Shams Charania還透露，聯盟計劃在季初開放球館包廂，讓25-50%的觀眾進場觀賽，惟須遵守戴口罩及社交距離措施。

另外，火箭為新帥施拿斯召開記者會，施拿斯表示將會調整球隊打法，不會固守小球戰術：「在現今的NBA，你不能只用一種方式打球。小球仍是我們戰術的一部分，但在攻防兩端，我們想讓對手更難預測，減少單打，增加團隊配合和跑動。」新任總經理Rafael Stone亦指，球隊不排除簽進傳統中鋒，增加陣容變化。

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