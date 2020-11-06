潮牌の聯乘　李英健「牛仔褲戰車」馳騁濠江

日本神級牛仔品牌EVISU繼與香港本土潮人陳冠希、周柏豪合作後，今舖踩過界，與香港賽車男神李英健聯手征戰東望洋賽道。別誤會，李英健當然不會穿著牛仔褲賽車，但他會駕駛印有EVISU拉花圖案的Audi R8 LMS GT3 EVO戰車，務求為一眾車迷帶來全新的視覺享受。

澳門大賽車將於11月20日起一連3日在東望洋賽道舉行，香港職業賽車隊Audi Sport Asia Team X Works今次搞搞新意思，與日本潮牌EVISU合作，在Audi R8 LMS GT3 EVO戰車車身印上EVISU的招牌「M」字圖案。值得一提的是，這個經典圖案靈感源自海鷗在天空自由飛翔的形態，相信李英健駕駛這輛別具特色的戰車，亦會在東望洋賽飛馳，爭取最佳成績。

「我很榮幸有機會與潮流品牌EVISU合作一同出戰澳門大賽車。而在Audi Sport Asia的支持下，加上這台Audi R8 LMS GT3 EVO的出色性能，以及搶眼的拉花色調及設計，我很有信心可以為車迷帶來驚喜。」 李英健說。

事實上，X Works車隊並非第一次踩進潮流文化界，去年車隊曾與日本《新世紀福音戰士》官方賽車隊Evangelion Racing，及潮牌AAPE三方合作，將「初號機」的紫色、綠色和泥黃色拉花放到車身，為賽車運動增添更多新元素，帶來全面的感官享受！