殘陣迎擊紐卡素　修咸頓5場不敗隨時斷纜

今周英超提前周五開打，今晚尾場有修咸頓主場對紐卡素；修咸頓近5場聯賽4勝1和，狀態弗到漏，不過佢哋呢場波多名主力受傷，當中冇咗首席射手丹尼艾格斯影響最大；紐卡素作客擅打下風波，開季3場聯賽作客未輸過，總入球全開2球或以下，今場揀中位數2.5球入球細最穩陣。（Now 621周六凌晨4時直播）

修咸頓上周末聯賽作客4比3擊敗阿士東維拉，近5場聯賽贏4場，而且上場更一度領先4比0，贏得充滿說服力，不過勝利背後都要付出一定代價，前鋒丹尼艾格斯、左閘賴恩貝特蘭及中堅碧拿歷克喺嗰場比賽先後傷出，當中丹尼艾格斯及賴恩貝特蘭今仗肯定缺陣，前者今季喺聯賽射入5球兼交出2次助攻，創造7個入波，佔球隊總入球一半，據報呢名28歲射手至少需要休息4至6個禮拜，冇咗佢對進攻肯定有影響。

艾格斯貝特蘭齊缺陣

至於賴恩貝特蘭負責喺左路助攻助守，亦係球隊主力，最慘上場入替佢嘅伊巴謙馬迪亞路賽後亦證實有傷，連同碧拿歷克都要經過體測先知能否上陣，戰鬥力或打折扣。

紐卡素近況亦唔曳，上周主場2比1擊敗賽前排榜首嘅愛華頓，現以7戰得11分排聯賽榜第11位，而且佢哋今季3場作客聯賽未輸過，包括擊敗韋斯咸、打和熱刺及狼隊，3場全開2球或以下，上半場加埋只有1個入波出現，穩守突擊戰術非常奏效；新加盟嘅哥林威爾遜今季聯賽已入6球，效率唔差得過丹尼艾格斯，呢場未必冇得打，中位數2.5球入球細值得捧場。