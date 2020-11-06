港女足門神寶島爭盃　吳卓蔚：好期待

香港女子足球代表隊門神吳卓蔚（阿Mi），周六（7日）下午2時半將代表台中藍鯨，出戰「台灣木蘭聯賽盃」決賽，對陣當地勁旅花蓮足球隊。台中今季在聯賽正正不敵花蓮，今年要有獎盃落袋就看這場關鍵戰，「阿Mi」揚言準備十足、萬分期待，冀為新東家捧起獎盃！

港隊女足門將吳卓蔚8月加盟「台灣木蘭聯賽」球隊台中藍鯨，一直集中於訓練，等待時機到來。上周六（31日）「阿Mi」便在對臺北熊讚的4強賽事，首次披起台中藍鯨球衣，並協助球隊以2比1擊敗對手，進身決賽。

周六（7日）即將再迎來對陣花蓮的決賽，吳卓蔚自言不感緊張，反而十分期待比賽的到來：「好興奮，好期待迎戰呢場比賽！隊內氣氛都幾輕鬆，大家都好好準備嚟緊呢場賽事，備戰期間踢咗2場友賽，大家狀態唔錯。」決賽採取慣例，假如90分鐘雙方未能分出勝負，將進行上下半場各15分鐘的加時，仍然打和則互射12碼。「阿Mi」透露隊友在友賽賽後均有為其加操，練習撲救極刑。

雖然上場4強戰，「阿Mi」因為一個失誤令球隊先失一球，但幸好最後反勝對手，她稱今周的訓練助她加強了與隊友之間的默契。然而決賽對手花蓮，是當地一支傳統勁旅，近7季贏足4次聯賽冠軍，今季更以6分之差力壓台中藍鯨膺聯賽錦標，台中要奪木蘭聯賽盃殊不容易。「阿Mi」強調，要對對方的主力多加提防：「會特別留意花蓮隊長王湘惠、譚汶琳，同埋今季聯賽射入好多球嘅吳詩萍，我要隨時準備佢哋突然射門，球隊都會作出針對性防守。」