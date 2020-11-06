菁英盃　球迷入得場！晉峰再鬥冠忠南區

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「菁英盃」B組周六（7日）上演次循環兩場大戰，晉峰打頭陣於元朗大球場硬撼冠忠南區，極力爭取開季首勝的港超新軍晉峰，與上仗落敗的冠忠南區，今場都對3分虎視眈眈。至於重回正軌的東方龍獅，今仗在旺角大球場重遇愉園，肯定希望報首戰落敗一戰之仇，雙方為保持連勝走勢，必定大打出手。（on.cc東網周六下午3時起直播）

晉峰上仗以2球不敵愉園，連續3場下半場都出現失球，總教練何信賢坦言球隊穩定性不足，導致下半場表現麻麻，加上球員上場爭勝心切，最後階段面對對方主動逼搶下，顯得相對心急，導致失去大量死球，埋下失分伏線，希望今仗能夠改善。

今仗對手冠忠南區擁有多名頭槌好手，加上戰術以高空轟炸為主，對晉峰這支平均身高、體格不突出的球隊來說，絕對是一大考驗。惟「何sir」對球員信心十足：「我哋球員彈跳力唔差，只要集中啲，加埋唔輸咁多死球，應該能夠應付。」「何sir」又透露傷兵情況有好轉，暫時只得林富貴及費利浦薩未能上陣。

至於門將林駿杰上仗與隊友碰撞後，因傷被換出，這名隊長表示已沒有大礙，今仗可以上陣。面對冠忠南區一眾「高佬」，「JJ」坦言並不擔心：「自己會準備好啲，可能對方喺45度位斬波，已經會出定嚟，畀到隊友更多信心。」

冠忠南區上仗面對強敵東方龍獅，在早段領先的情況下最終折戟，主教練列文認為球隊開局並不差，尤其對球員表現出的積極態度非常滿意：「換邊後球隊受到幾次犯錯影響，如果可以避免到，再延續番上半場嘅強勁表現，我哋係有得踢。」首戰面對聯賽新軍晉峰，冠忠南區為列文贏得上任主教練後的首場勝仗，次回合再遇對手，列文揚言會繼續以三分為目標，同時警惕一班球員不容輕敵，

開季兩仗失6球的防守成績，對後衞出身的列文而言當然不滿意，他希望見到球隊能守住久違的清白身。有類似想法的，還包括最後一屆「菁英盃」以U22適齡球員身分出戰，為球隊把守最後一關的門將蔡子濤，他坦言比起一場對攻大戰，自己更想為球隊力保不失：「如果可以零失球咁去贏波，我哋進攻防守兩者都攞到平衡。」

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