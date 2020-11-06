菁英盃　愉園東方龍獅又鍊過！

▪毋需登入，立即睇直播：

「菁英盃」B組周六（7日）上演次循環兩場大戰，晉峰打頭陣於元朗大球場硬撼冠忠南區，極力爭取開季首勝的港超新軍晉峰，與上仗落敗的冠忠南區，今場都對3分虎視眈眈。至於重回正軌的東方龍獅，今仗在旺角大球場重遇愉園，肯定希望報首戰落敗一戰之仇，雙方為保持連勝走勢，必定大打出手。（on.cc東網周六下午3時起直播）

愉園首循環戲劇地以2比1反勝，今仗再對東方龍獅，主教練鮑家耀相信對方必定會全力以赴，以報回一敗之仇，屬硬仗一場，惟球隊暫時2戰全勝，排在小組榜首，球員信心大增，望能繼續保持集中，不要自滿，目標至少「有分落袋」。

新援查理史葛上仗迎來地標戰，但僅踢了半場便退下火線。「鮑sir」坦言此子有接近半年沒有比賽，狀態及體能尚未回復最佳水準：「佢上場企嘅位置唔係太好，令到茹子楠輕易拎同停到波，防線受到好大壓力，下半場換咗人先好啲。」惟「鮑sir」透露查理史葛狀態已有明顯改善，他與尼日利亞外援羅拔奧圖，周六有望披甲，至於另一位前「超霸鷹」小國腳，艾迪比帝則仍未通過體測。值得一提，富力R＆F球員林衍廷最近亦有跟操。

另外楊迪麟上仗亦首次擔任正選，這名年僅18歲中場更發揮不俗，賽後他笑指：「之前都有後備入替過，加上賽前準備充足，所以唔係太緊張。」惟他認為表現有一定進步空間，進攻上可以做得更好。

經歷首戰意外開局之後，東方龍獅過去兩仗都贏得極具說服力，可見這支上季「雙冠王」球隊已經步入正軌，總監兼主教練李志堅不忘大讚球隊在心態上調整得不錯，但季初隊中就接連出現傷兵情況，李志堅對此則感到十分無奈：「經歷上季季尾兩場盃賽決賽同聯賽爭冠階段，啱啱又一周雙賽，球隊無論係體能上，或身理心理上，都處於好大壓力，所以依家有問題出現。」上仗小將鄭子森頭部受撞擊，情況有待進一步觀察，另外因膝傷退下火線的陣中王牌艾華頓，今仗亦披甲成疑。

為應付傷兵情況，東方龍獅近期都需要變陣，其中U22小將奧利華，過去兩仗需要由右閘位置改踢中場，這位第二屆踢「菁英盃」的21歲年輕球員，直言對這個位置並不陌生：「自己細嗰踢波都係踢中場，雖然有一排冇踢呢嗰位，但自從早前對完晉峰後，上仗對冠忠南區自己發揮越嚟越有信心，希望可以保持呢嗰表現。」繼首戰之後，東方龍獅再遇「快活谷」，奧利華揚言今仗只許贏不許敗。

▪毋需登入，立即睇直播：