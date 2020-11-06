因為1場波 「小杜林」首次做法國大國腳

法國國家隊主帥迪甘斯公布新一期大軍名單，出現一張新面孔，效力慕遜加柏嘅前鋒馬古斯杜林首次入選。呢位名將之後喺上月歐聯對皇馬，個人梅開二度，一戰成名，立即引來迪甘斯注意，徵召佢入伍。

23歲嘅馬古斯杜林係法國名宿杜林嘅囝囝，「老杜林」球員時期曾經協助法國奪得1998年世界盃及2000年歐國盃冠軍。至於「小杜林」4年前亦為法國小國腳捧過U19歐國盃冠軍，但直至依家先至晉身大國腳。

雖然爸爸係一代鐵衞，但馬古斯杜林卻選擇踢前鋒，佢出身法乙球隊索察，其後轉投甘岡，上年7月加盟德甲勁旅慕遜加柏，佢上季德甲有10球進帳，加埋早前歐聯對皇馬，攻入2球，表現愈來愈成熟。

馬古斯杜林身高1米92，步大力雄，將來應該可以接替基奧特喺法國隊嘅中鋒位置。另外，曼聯雙星安東尼馬迪爾、保羅普巴都有入選。

法國將於11月12日凌晨同芬蘭踢熱身賽，11月15日凌晨歐國聯作客葡萄牙，11月18日凌晨歐國聯主場對瑞典。