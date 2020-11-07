奇迹！修咸頓近32年第1次登榜首

周六(7日)凌晨英超，修咸頓由查阿當斯、史超活岩士唐各入1球，主場以2比0擊敗紐卡素，憑較佳得失球，力壓踢少1場嘅上季冠軍利物浦，升上榜首，亦係修咸頓近32年以來，第1次登上頂級聯賽榜首位置。

修咸頓雖然有首席射手丹尼艾格斯受傷缺陣，但其他球員大踢爭氣波，開賽僅7分鐘，上月重返母會修咸頓嘅禾確特妙傳畀憑查阿當斯建功，為球隊打開紀錄。踢到比賽末段，再由史超活岩士唐埋齋，兩蛋贈紐卡素。

綽號「聖人」嘅修咸頓經過開季2連敗後，表現脫胎換骨，近6場英超取得5勝1和，追到同利物浦一樣有16分，並憑較佳得失球，力壓紅軍，暫時做一哥。

修咸頓對上1次排頂級聯賽榜首，已經係1988年9月，當時英超仲未成立，換言之，今次係「聖人」第1次做英超一哥。

值得一提，修咸頓近幾個球季都係屬於排中下游球隊，2017/18、2018/19年球季，更加幾乎降班，估唔到今季突然彈起，成為爭標份子，令人聯想起2015/16年球季李斯特城奇迹奪得英超冠軍嘅童話故事。