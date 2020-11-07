星工廠變回收商　修咸頓崛起之謎

修咸頓一向係英超「星工廠」，曾經培訓出多位經典球星，包括殿堂級射手舒利亞、加里夫巴利、禾確特、阿歷士張伯倫、拉爾拉拿、勞基梳爾，佢哋成名之後都登入豪門。

「聖人」修咸頓除咗青訓出色之外，簽人亦好有眼光，最佳例子一定係低價簽入華基爾雲迪積克、沙迪奧文尼，再以高價出售畀利物浦。

事實上，兩間球會近年有多宗交易，修咸頓成為紅軍嘅「育嬰院」，利物浦能夠稱霸歐聯及英超，修咸頓都出咗唔少力。

最難得係修咸頓出售球星之後，靠回收又可以踢出佳績，好似向利物浦簽入嘅丹尼艾格斯，佢上季英超就轟入22球，今季各項賽事上陣10場已入6球，可惜早前受傷。

修咸頓上月初向愛華頓借用禾確特，雖然呢位翼鋒近年狀態低迷，但返回母會，表現翻生，對車路士一役，佢補時貢獻助攻，幫球隊逼和3比3，今場又有1次助攻，上陣3次已有2次助攻，成為修咸頓進攻發動機。「聖人」點石成金、化腐朽為神奇嘅絕技的確犀利。