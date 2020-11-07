美斯破12碼魔咒！就睇今場

今季歐洲聯賽亂晒籠，好多傳統強隊都甩晒轆，睇吓西甲巴塞依家排12，睇個勢暫時都麻麻哋。周六(7日)晚巴塞主場鬥貝迪斯，呢場係可勝不穩格，齋W真係唔抵買，寧願揀入球大。

巴塞球王美斯今季各項賽事4個入球都係來自12碼，要力爭今場堂堂正正入番1球，呢排有安素法迪入波，但後防始終唔穩陣，加上佢哋近5次鬥貝迪斯，全部開4球或以上，玩3.5球入球大啱架喇。

沉咗落去嘅仲有排16嘅西維爾，佢哋今輪主場對奧沙辛拿，西維爾歐聯2勝1和，出線形勢大好，可以專心番聯賽。西維爾6次主場對奧沙贏晒，捧主W啦。

過關2串1推介

(六)41 巴塞隆拿 Vs 貝迪斯 入球大(3.5球)

(六)51 西維爾 Vs 奧沙辛拿 主勝

直播表

周六8:30pm 英超 愛華頓Vs曼聯

Now 621、611

周六9:00pm 西甲 侯爾斯卡Vs伊巴

Now 632

周六11:00pm 英超 水晶宮Vs列斯聯

Now 621

周六11:15pm 西甲 巴塞隆拿Vs貝迪斯

Now 632、611

周日1:00am 意甲 賓尼雲圖Vs史柏斯亞

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周日1:30am 英超 車路士Vs錫菲聯

Now 621

周日1:30am 西甲 西維爾Vs奧沙辛拿

Now 632

周日3:45am 意甲 帕爾馬Vs費倫天拿

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周日4:00am 英超 韋斯咸Vs富咸

Now 621

周日4:00am 西甲 馬德里體育會Vs卡迪斯

632-Now 632台