菁英盃　球迷入得場！晉峰再鬥冠忠南區

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「菁英盃」B組周六（7日）頭場，下午3時於元朗大球場上演，由晉峰對陣冠忠南區，今場港超賽事是自今年1月19日後，再次在觀眾面前獻技。晉峰今場的大門由林駿杰把關，鄭璟昊擔任正選右閘，中場則由茹子楠擔正，前場由羅俊仁領銜攻堅。冠忠南區方面，謝德謙重返正選名單，史提芬擔任右閘，與唐道碧、川瀨浩太和陳凱柏組成防線，前場球員則包括夏志明、史提芬彭利拿和佐佐木周等。（on.cc東網周六下午3時起直播）

雙方陣容如下

晉峰正選名單：

1 林駿杰 GK

2 黃洛

6 茹子楠

8 卡爾特納

9 黃偉國

18 紀思昊

20 鄭璟昊

21 羅俊仁

22 劉君正

23 佐敦布朗

29 羅浩賢 C

後備：

14 羅澔陽 GK

5 鍾俊濠

10 廖億誠

11 梁創業

15 彭軍凡

17 何思哲

34 黃政德

77 何浚皓

83 曾仲楠

88 馬文政

冠忠南區正選名單：

29 謝德謙 GK

4 川瀨浩太

7 史提芬彭利拿

8 劉浩霖

11 佐佐木周 C

14 夏志明

18 積施利

19 史提芬

22 鄭進泓

24 唐道碧

26 陳凱柏

後備：

1 蔡子濤 GK

25 汪宁智 GK

10 柏度

12 許宏鋒

13 陳廣豪

20 比圖

21 林智豐

34 陳港斌

「菁英盃」B組周六（7日）上演次循環兩場大戰，晉峰打頭陣於元朗大球場硬撼冠忠南區，極力爭取開季首勝的港超新軍晉峰，與上仗落敗的冠忠南區，今場都對3分虎視眈眈。至於重回正軌的東方龍獅，今仗在旺角大球場重遇愉園，肯定希望報首戰落敗一戰之仇，雙方為保持連勝走勢，必定大打出手。（on.cc東網周六下午3時起直播）

晉峰上仗以2球不敵愉園，連續3場下半場都出現失球，總教練何信賢坦言球隊穩定性不足，導致下半場表現麻麻，加上球員上場爭勝心切，最後階段面對對方主動逼搶下，顯得相對心急，導致失去大量死球，埋下失分伏線，希望今仗能夠改善。

今仗對手冠忠南區擁有多名頭槌好手，加上戰術以高空轟炸為主，對晉峰這支平均身高、體格不突出的球隊來說，絕對是一大考驗。惟「何sir」對球員信心十足：「我哋球員彈跳力唔差，只要集中啲，加埋唔輸咁多死球，應該能夠應付。」「何sir」又透露傷兵情況有好轉，暫時只得林富貴及費利浦薩未能上陣。

至於門將林駿杰上仗與隊友碰撞後，因傷被換出，這名隊長表示已沒有大礙，今仗可以上陣。面對冠忠南區一眾「高佬」，「JJ」坦言並不擔心：「自己會準備好啲，可能對方喺45度位斬波，已經會出定嚟，畀到隊友更多信心。」

冠忠南區上仗面對強敵東方龍獅，在早段領先的情況下最終折戟，主教練列文認為球隊開局並不差，尤其對球員表現出的積極態度非常滿意：「換邊後球隊受到幾次犯錯影響，如果可以避免到，再延續番上半場嘅強勁表現，我哋係有得踢。」首戰面對聯賽新軍晉峰，冠忠南區為列文贏得上任主教練後的首場勝仗，次回合再遇對手，列文揚言會繼續以三分為目標，同時警惕一班球員不容輕敵，

開季兩仗失6球的防守成績，對後衞出身的列文而言當然不滿意，他希望見到球隊能守住久違的清白身。有類似想法的，還包括最後一屆「菁英盃」以U22適齡球員身分出戰，為球隊把守最後一關的門將蔡子濤，他坦言比起一場對攻大戰，自己更想為球隊力保不失：「如果可以零失球咁去贏波，我哋進攻防守兩者都攞到平衡。」

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