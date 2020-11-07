【東體爭議】祖達勁過法明奴　應踢正選

利物浦今季新簽前鋒迪亞高祖達，表現光芒四射，上場歐聯對阿特蘭大，更加上演帽子戲法，各項賽事上陣10場已經有7球進帳。利物浦將於周一(9日)凌晨英超作客曼城，到底應該用迪亞高祖達擔正，定係用番羅拔圖法明奴，各界議論紛紛。

阿仙奴名宿伊恩胡禮就撐迪亞高祖達取代羅拔圖法明奴，佢話：「我會揀祖達，始終法明奴狀態同入球數字都麻麻，高普需要3位前鋒都識入波，睇下祖達近3場比賽，踢出氣勢，整個勢頭出晒來。」

不過，利物浦領隊高普似乎比較支持羅拔圖法明奴：「當1位球員表現出色時，另1位球員就會受到非議，要我去解釋點解用A球員，點解唔用B球員，我只可以講，如果冇法明奴，我哋就冇得踢歐聯。」

羅拔圖法明奴上季英超踢晒38場，只入9球，今季各項賽事上陣11次，只有1球進帳，入球率的確唔及迪亞高祖達，特別係作為前鋒，入球數字少，難免易引來批評。

不過，羅拔圖法明奴喺利物浦鋒線上，肩負唔少鋪橋搭路工作，為沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿創造入球機會，絕對唔可以只用入球數字來衡量佢嘅貢獻。

迪亞高祖達可以勝任鋒線任何位置，利物浦簽入佢，都係為幫輕「埃及文明」，相信高普會因應球員狀態、戰局需要，而派出唔同球員，而非只根據入球數字。