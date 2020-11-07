J神復出！硬爆曼聯「BB班」防守

周六(7日)晚英超頭場，異軍突起嘅愛華頓主場迎戰曼聯。「拖肥」雖然聯賽2連敗，但全部都係作客，佢哋主場出擊特醒，例必搶攻，曼聯今季「BB班」防守淪為笑柄，好彩攻力唔曳，加上近年造訪葛迪遜公園球場都有士哥，2.5球嘅大盤趁早買。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

愛華頓連續2場聯賽輸波，不過要留意，兩仗都係作客賽事，而且星級中場「J神」占士洛迪古斯喺上仗輸畀紐卡素因傷倦勤，冇咗佢進攻點都差啲，好彩領隊安察洛堤賽前透露，呢位哥倫比亞球星今仗有望復出。「J神」呢季英超踢咗6場，入3粒兼交出3次助攻，係「拖肥」進攻泉源，有佢擔大旗戰力升晒呢。

除咗「J神」之外，愛華頓今季亦打起咗卡維特利雲，呢位英格蘭前鋒已有8粒進帳，上仗鬥紐卡素即使落後2粒仍未放棄，最終喺末段入波，雖然未能扭轉敗局，但永不放棄嘅態度，係佢不斷搵到入波機會嘅主因，今場返主場作賽，又係佢數胡時候，而且愛華頓周中冇比賽可以逸待勞。

曼聯今季演出時好時壞，啱啱周中歐聯作客以1比2輸畀巴沙克舒希，防線再次出醜，更遭名宿史高斯狠批係U10賽事嘅水平，防線立立亂毫無組織，唯一喜訊係安東尼馬迪爾能保持水準、以頭槌破蛋。紅魔以往作客愛華頓成績唔錯，近6次造訪葛迪遜公園球場，有5次能取得入球，既然「拖肥」近5場主場全開3球或以上，曼聯每次畀人睇死都有驚喜表現，捧2.5球嘅入球大更穩陣。