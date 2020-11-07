吳卓蔚再獲正選 藍鯨決賽僅負飲恨

「台灣木蘭聯賽盃」周六（7日）上演決賽大戰，香港女足門神吳卓蔚（阿Mi）繼4強之後再次為台中藍鯨把守大關，可惜球隊未能延續好氣勢，下半場遭對手花蓮女子足球隊前鋒吳詩萍射入奠勝一球，最終以0比1飲恨。

比起4強戰，決賽面對實力更強，攻勢更強勁的花蓮，為阿mi明顯更加忙碌，無論是處理角球還是出擊，都需要表現得更加積極。開賽6分鐘，花蓮攻擊手譚汶琳右路角球開出，「阿mi」單拳擋出。14分鐘，藍鯨站穩陣腳後開始發動攻勢，前鋒粘菁云禁區內亂戰之中「窩利」抽射高出。兩分鐘後，這位表現活躍的藍鯨前鋒，再接再厲交出直線，前線拍檔賴麗琴突破防線形成單刀，可惜射門被花蓮門將撲出。18分鐘，花蓮門將洪琳出現失誤，準備長傳之際，被積極逼搶的粘菁云成功攔截，可惜未能形成射門。33分鐘，藍鯨前鋒賴麗琴接應左路傳中頭槌攻門 可惜僅僅斜出

易邊再戰，台中藍鯨換入頭號射手包欣玄，希望加強進攻，但率先入局的卻是花蓮，52分鐘，花蓮左路開出角球，吳詩萍門前墊射得手，為球隊取得奠勝一球。落後的台中藍鯨嘗試反撲，但未能威脅到花蓮的防線，最終無力回天，以1球僅負對手，與獎盃擦身而過。