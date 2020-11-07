菁英盃　零的突破！晉峰和冠忠南區取第1分

相隔293天，港超聯終於再次在現場觀眾面前獻技！「菁英盃」B組周六（7日）頭場於元朗大球場上演，由晉峰對冠忠南區。最終晉峰憑上半場黃偉國的入球，以1比1逼和先開紀錄的南區，取得今屆「菁英盃」第1分。

今場賽事是自1月19日後，再次開放予球迷入場睇波。為隆重其事，雙方均派主力上場，冠忠南區謝德謙重回正選，而晉峰亦遣包括茹子楠、鄭璟昊等具超聯經驗的球員上陣。冠忠南區初段憑佐佐木周和史提芬彭利拿竄擾對方後防，但第一腳射門卻由晉峰的茹子楠9分鐘，接應角球短開製造出來，不過省中人未能威脅謝德謙。2分鐘後，冠忠南區便憑夏志明乘角球攻勢，伏兵門前射入，南區11分鐘領先1比0。13分鐘，晉峰黃偉國和隊友做配合後施射，未能射破謝德謙十指關。然而，這位晉峰的9號進攻球員，及後左路切入快射射入，助「粉紅兵團」18分鐘扳成平手。晉峰及後乘勝追擊，25分鐘茹子楠接應隊友底線傳中熨射遠柱，惟僅僅偏離目標。35分鐘，南區陳凱柏上前助攻，禁區左方窩利抽射，被守衞擋出底線，其後夏志明接應角球跳頂同告無功而還。雙方半場打成1比1平手。

易邊後，助晉峰扳成平手的黃偉國愈戰愈勇，57分鐘左路左扭右扭再起腳，可惜今次射斜。63分鐘，南區罰球開入禁區，唐道碧截得對手解圍起腳，被林駿杰輕鬆接實。戰況其後拉鋸，70分鐘茹子楠殺入禁區，窄位起腳射中網側。兩軍其後作出不少調動，南區換入新援柏度，而晉峰亦一口氣調入馬文政、廖億誠等3位球員。86分鐘，晉峰廖億誠左路推入中間勁射，謝德謙沒收。90分鐘，後備入替的何思哲右路抽射中楣，廖億誠補中又告出界。結果晉峰以1比1戰和冠忠南區，取得港超第1分。

賽後冠忠南區主教練列文指，球隊執行到賽前部署，上半場表現不錯，但他認為失球可以避免，當中林智豐63分鐘入替，上演職業生涯「處子戰」，對他來說是一個很好經驗。他恭喜對手晉峰，取得港超第1分：「今場對兩隊嚟講都唔易踢，佢哋發揮唔錯，令我哋好困難。」另外，列文又謂現時還未是時候評新援柏度的表現，因為他仍在適應港超節奏和提升狀態。

為晉峰射入扳平1比1一球的黃偉國，將功勞歸於全隊，稱球隊今場改善對高空波的防守，是和波的關鍵。他又對首次在有觀眾的港超聯賽場獻技感興奮：「感覺好唔同，雖然今場觀眾唔多，但射每一球波都有觀眾歡呼，係會振奮到球員。」

晉峰總教練何信賢則認為這1分意義重大：「賽前球員知道兩位外援出唔到，知道自己要負番責任，所以踢得放番啲。尤其欣賞下半場，佢哋做到幾球我哋想見嘅直線波，希望呢場比賽之後佢哋更有自信面對其他對手。」「何Sir」又稱讚黃偉國的表現，指此子狀態太勇，假如他更放膽，會為對手兩位中堅造成更大麻煩，冀望他持續進步，成為一位「嚇死人」的射手。