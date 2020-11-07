菁英盃　球迷首次入場 　一致好評

事隔9個半月，周六（7日）下午3時於元朗大球場，由冠忠南區迎戰晉峰的「菁英盃」分組賽，首次開放予球迷進場，惟今場未見出現人龍，只有235 位球迷入場，數字較預期中低。

每位球迷購買門票進入球場前，必須遵從足總的防疫指引，包括先量度體温、填寫健康申報表，以及以搓手液清潔雙手。整個過程由工作人員全程陪同，因此情況未算混亂。

身穿南華球衣的支持者陳先生，在開賽前大約1.5小時，已經到達球場。他承認頭場戲碼雖不算吸引，但無阻支持本地足球的決心：「自己晏就同聽日都有野做，所以惟有睇今日早場，對我嚟講支持、睇邊隊都冇所謂。」另外他對足總的防疫措施亦感滿意：「一啲都唔麻煩，同出面好多餐廳嘅做法差唔多，都唔會太擔心傳染。」

至於另一位年輕球迷阿軒，對重返球場則表示興奮：「總於唔使再擒欄杆睇波，雖然等得有啲耐，但足總肯開返就得啦。」

賽後冠忠南區前鋒夏志明，認為球迷的現場打氣對球員非常重要：「畀到球員額外動力，但美中不足係贏唔到波，令到咁遠過嚟支持嘅球迷失望。」雖然今仗只有235 人入場，「子彈」坦言已經相當難得，認為疫情期間很多人都不敢外出，所以感激他們仍肯到場支持。另外晉峰總教練何信賢，同樣認為球迷帶來正面影響：「首次經歷有球迷入場，氣氛同甲組好唔同，對球員有好大鼓舞，令佢哋信心大增。」

至於尾場賽事，愉園在旺角大球場迎戰東方龍獅，入場球迷則多達850人，氣氛相當熱烈，較頭場多出接近4倍。一位閉門作賽期間，曾攀爬圍欄觀看愛隊作賽的東方球迷，歡迎足總重新開放球場的決定：「舒服囉，大家都開心！始終之前爬上大球場睇波都非常辛苦。」