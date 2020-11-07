菁英盃　球迷入場見證　東方龍獅贈愉園兩蛋

「菁英盃」周六B組（7日）於旺角大球場上演尾場對決，東方龍獅在全場850位球迷，相隔多月之後再度入場見證下，靠辛祖及盧卡斯上半場各入一球，以2比0擊敗愉園，報首循環落敗一戰之仇，取得3連勝。

爭取連勝的東方龍獅，受傷兵情況影響，今仗大軍名單只派出16人，16歲的馬希偉今仗亦首次以正選身分出戰，開場5分鐘，這位小將禁區內施射高出，為東方龍獅拉開搶攻序幕。10分鐘，盧卡斯禁區內博到12碼，辛祖操刀射入，為球隊先拔頭籌。落後的愉園隨即發起反擊，12分鐘，新加盟的尼日利亞前鋒羅拔奧度前場逼搶成功，傳給楊迪麟射門，可惜太正威脅不到曾文輝。23分鐘，查理中場得球後，見到曾文輝站位較出，即刻於中圈附近起腳笠射，雖然力度不足被沒收，但視野及腳法都盡顯功架，贏得全場球迷掌聲。37分鐘，利馬帶球推進後分給盧卡斯，後者左腳窄位起腳，射破屠十指關，東方龍獅帶着兩球優勢完半場。

換邊後，領先的東方龍獅主動將節奏拖慢，並將陣容縮後。「快活谷」則繼續靠後場組織攻勢，嘗試撕破東方龍獅防線。77分鐘，落後的愉園換入另一位尼日利亞外援艾迪比帝加強進攻，這位前「超霸鷹」小國腳多次衝擊對方防線，一度令東方龍獅處於挨打狀態，80分鐘，簡嘉亨左路突破後，帶入大位施射，可惜高出，其後一次角球攻勢亦無功而回。最終東方龍獅成功守住2比0領先優勢，取得3連勝。