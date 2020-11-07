德甲國家打吡！射手世代之爭

周日(8日)凌晨德甲尾場爆發國家打吡，多蒙特主場鬥拜仁慕尼黑；兩軍開季同樣6戰得15分，不過論穩定性始終以拜仁稍勝一籌，而且單計聯賽，拜仁近7次對多蒙特贏6次，今戰有力反客為主，1.62倍客勝值得支持。（周日凌晨1時30分開賽）

多蒙特、拜仁今季6場聯賽同得5勝1負，後者暫以較佳得失球差排榜首，不過拜仁之所以喺聯賽第2輪1比4不敵賀芬咸，全因當時要喺8日內應付歐超盃、聯賽及德超盃3場大戰，逼不得以進行輪換，讓主力休息，自從嗰場輸波後，拜仁喺各項賽事已累積9連勝，期間共轟入33球，包括周中喺歐聯大勝薩爾斯堡6比2，表現回復班霸本色。

雖然拜仁尋日官方確認19歲荷蘭前鋒約舒亞舒克斯新冠檢測一度呈陽性反應，同後防主將歷卡斯蘇尼一齊要隔離，好在兵源依然足夠調動。

多蒙特今季聯賽唯一輸波亦係第2輪以0比2不敵奧格斯堡，之後除咗喺德超盃輸畀拜仁，歐聯分組賽亦曾以1比3不敵拉素腳下，穩定性明顯不及拜仁。多蒙特開季6場聯賽僅失2球，係現時德甲失波最少球隊。

儘管中堅曉姆斯大腿傷基本康復，但要到賽前先決定係咪出佢，如果狀態未夠，解決方案就係用韋素做替工鎮守中路，點都有多少影響。而且新加盟嘅比利時右閘梅尼亞有時過於輕出，面對拜仁快翼利萊辛尼或基拿比唔易應付，隨時成為後防一大缺口。

拜仁近7次聯賽對多蒙特取得6勝1負，包括上季停擺復賽後以1比0作客奏捷，獲聯賽爭標關鍵勝利；受德國第2波疫情影響，德甲今周起再度閉門作賽，「蜜蜂兵團」失去球迷支持，主場氣勢大減想贏拜仁更難，客勝可放心捧場。