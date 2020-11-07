菁英盃　愉園黑雙煞首騷　球迷拍爛手掌

「菁英盃」周六（7日）尾場B組大戰，愉園雖然以0比2不敵東方龍獅，未能延續連勝走勢，但陣中新加盟的一隊尼日利亞攻擊手羅拔奧度及艾迪比帝，就齊齊獻出首演，表現贏得現場球迷不少掌聲，未來有望擔起「快活谷」前線進攻重責。

今仗率先登場的「黑豹」羅拔奧度擔任正選前鋒，開賽初段就為愉園連番衝擊東方龍獅防線，令對手不時需要派兩至三位守將前來「招呼」，幾次霸氣十足的突破，都令球迷讚嘆不已。上半場落後之後，「快活谷」一度打出幾波反擊，發起者正是這位尼日利亞前鋒，「黑豹」先靠積極逼搶，快東方龍獅守將梁冠聰一步搶得球權，突破後再傳給後上的楊迪麟，可惜後者射門太正。下半場77分鐘，輪到前「超霸鷹」小國腳艾迪比帝表現，他頂替羅拔奧度加入戰團，一上場就靠速度進行前場逼搶，令東方龍獅一眾中後場球員，難以從容用波，足見其出色的身體質素，有本錢在本地頂級聯賽立足。

羅拔奧度賽後接受訪問時，坦言對自己狀態充滿信心：「我感覺唔錯，呢次係6個月之後，我嘅首場正式比賽，好開心教練畀我咁多比賽時間發揮，雖然結果麻麻，我覺得我哋表現可以接受。」首次在香港球壇亮相，更撞正球迷入場觀戰，「黑豹」似乎都好享受整個過程：「球場嘅質素幾好，球迷都好正，一直支持球隊，畀到我哋好大動力去表現。」

兩人初來乍到，就連愉園主教練鮑家耀，都笑言分不清楚兩人姓名，要用暱稱來分辨，他認為羅拔奧度在速度和狀態上都比較好，希望日後可以有助球隊表現。至於艾迪比帝剛剛完成強制隔離，與球隊回合僅數日，鮑家耀表示要等他狀態提升後，才能對他的表現作評價。