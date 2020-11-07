般費兩射一傳玩晒　紅魔嗒拖肥幫蘇B吊命

周六晚（7日）英超頭場，近況堅曳嘅曼聯，憑「客場殺手」般奴費南迪斯省兩粒兼交出助攻，作客以3比1反勝「拖肥」愛華頓，打破對手今季主場不敗身，同時為主帥蘇斯克查吊命。

之前2場聯賽意外輸波嘅愛華頓，雖然前鋒李察利臣今仗繼續停賽，幸好左閘盧卡斯迪治尼獲減刑可復出，而上仗因傷缺陣嘅核心占士洛迪古斯亦好番披甲。聯賽連盃賽2連敗嘅曼聯，主帥蘇斯克查面臨被炒壓力，有傳高層想搵前熱刺教頭普捷天奴接手，今仗「蘇B」收起保羅普巴而讓桑馬達擔正，不過19分鐘「拖肥」箭頭卡維特利雲頭槌二傳，班納特安尼斯奧扣過雲比沙卡快射先開紀錄。

紅魔即刻如夢初醒，25分鐘勞基梳爾左路傳中，般奴費南迪斯攝到個靚位，冇人看管下輕鬆頂入扳平，7分鐘後輪到「般費」喺左路斬波，拉舒福特入楔想頭槌攻門，但掂唔到波，反而影響咗愛華頓門將比克福特嘅判斷，個波中柱入網反先2比1，呢球計埋入「般費」數，亦係佢自今年2月加盟曼聯，17場英超客場披甲攻入嘅第11個士哥，呢項數據喺同期冠絕英超。

易邊後愛華頓積極反撲，迪治尼於左路殺入禁區，正想出波之際，曼聯後衞哈利馬古尼一腳怒剷，剷到迪治尼癱癱腰，球證本來吹罰12碼，但經VAR提示證實迪治尼越位在先，令馬古尼「越位剷人」乜事都冇，猶如早前默郡打吡比克福特剷到紅軍嘅華基爾雲迪積克重傷，但因後者越位而令比克福特冇事一樣，只係今次迪治尼冇乜大礙，去到補時「般費」打反擊，妙傳後備入替嘅卡雲尼整多粒，亦係呢位烏拉圭射手加盟曼聯嘅開齋波，最終曼聯反勝3比1，令愛華頓3連敗之餘，同時終結「拖肥」今季各項賽事5場主場不敗金身，備受壓力嘅「蘇B」暫時鬆一口氣。