薛耶治神助攻英超No.1　車仔大勝現霸氣

英超勁旅車路士近期愈戰愈勇，周日(8日)凌晨英超主場以4比1大破錫菲聯，近4場賽事全勝兼攻入14球，霸氣盡現！摩洛哥「發電機」薛耶治再次展現驚人創造力，魔術左腳交出2次精彩助攻之餘，全場6次創造機會亦係今季英超單場最高數仔，車路士買薛耶治可以話係今季最佳收購。

車路士喺9分鐘先被麥哥迪克攻陷，不過球隊企穩陣腳後好快控制戰局，薛耶治嘅長傳更加成為最大武器，佢23分鐘交精準長傳畀高華錫殺入禁區，再回傳畀譚美阿巴謙追成平手；34分鐘薛耶治再喺中場送出長傳，直接放到龍門口畀芝維爾射入。77分鐘薛耶治開罰球助攻堤亞高施華頂成3比1，加上迪姆華拿完場前埋齋，車路士輕鬆反勝4比1完場。

車路士呢次4連勝走勢入面，薛耶治交出2個入波同3次助攻，而且3次當選全場最佳球員。車路士只係用3,600萬鎊就由阿積士買入薛耶治，可以話係抵到爛，佢嘅轉會費連夏維斯一半都唔夠，但表現就有過之而無不及。車仔領隊林柏特賽後表示：「薛耶治會係球隊非常重要嘅球員，佢嘅加入即時提升球隊水平，呢點係好難得。」