美斯終於唔靠12碼入波　法迪重傷或抖5個月

巴塞隆拿周日(8日)凌晨西甲，立場以5比2大破貝迪斯，「球王」美斯今場先做後備，只踢半場反而迎嚟大爆發，拎到今季第1個運動戰入波，不過超新星安素法迪今場半月板撕裂，最壞打算可能要休養5個月，對巴塞隆拿嚟講係極大打擊。

巴塞隆拿今場收起美斯，用基沙文拍住安素法迪同奧士文尼迪比利做「三叉戟」，效果不俗，奧士文尼迪比利22分鐘先拔頭籌，33分鐘巴塞隆拿再博到12碼，可惜基沙文操刀宴客，結果完半場前被東尼沙拿比亞入波打成1比1平手。

半場期間美斯入替受傷嘅安素法迪，巴塞隆拿火力即時加強，基沙文喺49分鐘入波領先2比1；60分鐘貝迪斯後防艾沙文迪禁區內犯手球，被罰紅牌兼輸12碼，美斯射入今季個人第6個12碼；貝迪斯73分鐘追番1球，但美斯9分鐘後窄角度勁射破網，今季第1次唔係靠12碼取得入波，巴塞完場前再有新星柏迪錦上添花，大勝5比2完場。

巴塞隆拿大勝後傳出壞消息，半場傷出嘅18歲新人王安素法迪，據報係半月板出現撕裂，西班牙醫學專家Pedro Luis Ripoll表示：「呢種傷患係會影響球員生涯，所以一定要非常小心，縫合半月板嘅話，養傷期估計係3個月至5個月。」