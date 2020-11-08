阿仙奴強陣出擊　維拉點頂？

周日其中一場焦點，落在英超尾場阿仙奴主場對阿士東維拉，阿仙奴上場聯賽作客1比0擊敗曼聯，上周中歐霸盃於主場又以4比1反勝莫迪，板櫈深度足以應付2條戰線。

相信上場歐霸盃休息的主力，包括奧巴美揚、拿卡錫迪，與及新加盟的湯馬士柏迪今場都會復任正選，維拉開季4連勝後，近2場聯賽先後不敵列斯聯及修咸頓，狀態嚴重下滑。

加上總計聯賽及盃賽，維拉近7次作客阿仙奴輸6次，今場捧阿仙奴主勝。

名家：笛子波童

焦點賽事直播表

周日7:30pm 意甲 拉素 Vs 祖雲達斯

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周日9:00pm 西甲 基達菲 Vs 維拉利爾

Now 632

周日10:00pm 英超 李斯特城 Vs 狼隊

Now621

周日10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 國際米蘭

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周日10:00pm 意甲 熱拿亞 Vs 羅馬

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周一1:00am 意甲 博洛尼亞 Vs 拿玻里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一3:15am 英超 阿仙奴 Vs 阿士東維拉

Now621

周一3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 維羅納

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一4:00am 西甲 華倫西亞 Vs 皇家馬德里

Now632