阿仙奴強陣出擊 維拉點頂？
2020年11月08日 11:00
東網電視更多新聞短片
周一3:15am 英超 阿仙奴 Vs 阿士東維拉
《英超刨績王》加強版，最強數據一網打盡：http://win.on.cc/football/
周日其中一場焦點，落在英超尾場阿仙奴主場對阿士東維拉，阿仙奴上場聯賽作客1比0擊敗曼聯，上周中歐霸盃於主場又以4比1反勝莫迪，板櫈深度足以應付2條戰線。
相信上場歐霸盃休息的主力，包括奧巴美揚、拿卡錫迪，與及新加盟的湯馬士柏迪今場都會復任正選，維拉開季4連勝後，近2場聯賽先後不敵列斯聯及修咸頓，狀態嚴重下滑。
加上總計聯賽及盃賽，維拉近7次作客阿仙奴輸6次，今場捧阿仙奴主勝。
名家：笛子波童
焦點賽事直播表
周日7:30pm 意甲 拉素 Vs 祖雲達斯
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台、662、602台
周日9:00pm 西甲 基達菲 Vs 維拉利爾
Now 632
周日10:00pm 英超 李斯特城 Vs 狼隊
Now621
周日10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 國際米蘭
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台、662、602台
周日10:00pm 意甲 熱拿亞 Vs 羅馬
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
周一1:00am 意甲 博洛尼亞 Vs 拿玻里
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周一3:15am 英超 阿仙奴 Vs 阿士東維拉
Now621
周一3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 維羅納
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周一4:00am 西甲 華倫西亞 Vs 皇家馬德里
Now632