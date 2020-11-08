菁英盃　「雙黃會」元朗大球場爆發

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「菁英盃」A組爭逐形勢緊湊，第1至3位的球隊僅相差1分，因此今日進行的兩場分組賽對爭取出線十分重要。頭場下午3時於元朗大球場舉行，理文將迎戰天水圍飛馬。飛馬首輪慘負，今場定求一雪前恥；尾場下午5時30分在旺角大球場上演，標準流浪對戰傑志。「藍鳥」近仗兩連和，亦冀望在久違的觀眾見證下重回勝軌。（東網on.cc周日3時起直播）

天水圍飛馬穩守招呼理文矢志染指獎盃的理文，繼首戰大勝天水圍飛馬，上仗再與強敵傑志賽和，開局兩戰保持不敗兼零失球，發揮相當成熟。今季專責理文防守訓練的助教曾昭達，對球隊表現感到滿意：「要成為冠軍球隊，防守係好重要嘅元素，希望今年喺攻守兩端都有所提升，攞多啲獎盃。」理文前場除了有梁嘉恆及基華尼頓兩大攻擊手壓陣之外，尼迪利亦隔離完畢開始復操，曾昭達表示教練團會視乎這位法國射手的狀態，適當時候會派他出戰。

開季首戰面對天水圍飛馬一役有所斬獲的理文年輕翼鋒鄧匡延，對射入職業生涯首個入球感到難忘，直言自己狀態正在提升中：「上年受傷之後，休息近乎1年時間，依家開始攞番比賽感覺幾好。」今場這位20歲小將不奢望自己再有入球，認為最重要是理文能取勝。

首輪賽事天水圍飛馬以5球見負，主教練郭嘉諾指球隊近來積極改善防守，近兩仗保持零失球證明下了苦功，惟對手今戰有尼迪利復出，他不敢輕視這位法國前鋒的威力，直指今場「唔易踢」。陳靜謙上場領紅今仗停賽，「郭Sir」形容該位球員表現稱職，並清楚他為人正直，坦言不理解球證為何認為飛馬球員需要拖延時間。談及門將「09」梁興傑和陸平中近來輪流正選，「郭Sir」稱即使「09」是隊長，也並非代表是必然正選，相信他們在良性競爭下，球員皆會愈練愈好。

今季在飛馬重返前場位置的20歲球員孫銘謙表示，球隊鼓勵小將放膽表現自己，令其有信心踢得更具侵略性。「孫銘」同時提醒隊友，對手張憙延和梁嘉恆等甚具威脅，今戰要重點提防兩人。

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