菁英盃　「傑志舊生會」又有聚會啦！

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「菁英盃」A組爭逐形勢緊湊，第1至3位的球隊僅相差1分，因此今日進行的兩場分組賽對爭取出線十分重要。頭場下午3時於元朗大球場舉行，理文將迎戰天水圍飛馬。飛馬首輪慘負，今場定求一雪前恥；尾場下午5時30分在旺角大球場上演，標準流浪對戰傑志。「藍鳥」近仗兩連和，亦冀望在久違的觀眾見證下重回勝軌。（東網on.cc周日3時起直播）

標準流浪近兩仗連敗兼顆粒無收，教練團解釋球隊正嘗試建立打法，令球員更放膽用波，並透露兩位巴西外援已於上周四（5日）到港，現正進行檢疫，待兩人報到後將會加強進攻的訓練。

上場小將鄧子均在前線表現相當活躍，教練團讚揚這位21歲球員：「鄧子均好勤力、紀律性強，當然無球跑動一定要加強，但香港好難得有一位咁有拚勁同速度嘅中鋒。」另一小將黃晉軒上仗因被踢甩門牙，需時休養，今場缺陣。

近兩場皆把守最後一關的門將盧兆崎，則認為自己的表現未如理想：「唔只後衞犯錯，失波成隊波都有責任。希望今場自己表現集中啲，每個細節再做好啲。」今仗對手傑志陣中有陳晉一和于楊，皆屬「兆崎」效力太陽國際青年軍時的隊友，賽場重遇昔日戰友亦令「兆崎」感到期待：「同佢哋一齊踢咗4至5年，好開心大家依家都喺超聯立足。」

傑志近兩場連和理文及天水圍飛馬，並且未能取得入球，總監兼總教練朱志光指出，球員處理埋門的決定迂迴，導致即使有射門機會也未能好好把握。有傳「藍鳥」正打算引入具級數的外援，「朱Sir」對此只謂「已計劃好」，待亞冠盃有進一步消息便會行動。韓援朴俊炯久休復操，今仗應可列席後備。另悉，司職中堅的杜國榆弟弟杜國樑已經簽約，待通過體檢便可正式加盟。

彭林林今場有機會倒戈舊主，這位22歲球員希望藉表現向舊球會展示自己學有所成，並感謝對方過去1年的培育。「林林」今季在傑志重返翼鋒位置，他稱需時重新適應：「有啲習慣要改，譬如攞波要盡量同對手1打1，凸顯自己嘅速度。」

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