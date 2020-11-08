打破7號魔咒！卡雲尼搶馬迪爾正選

周六(7日)晚英超，曼聯以3比1反勝愛華頓，除咗般奴費南迪斯2射1傳搶晒鏡之外，上月加盟嘅卡雲尼表現亦可圈可點，呢位33歲老將後備上陣踢咗13分鐘，就射入1球，效率一流，亦係成「魔」後首次入波，以行動證明自己有能力打球曼聯7號魔咒。

曼聯上月初簽入當時已經有半年冇踢過正式比賽嘅卡雲尼，一度被睇淡，輿論認為呢位烏拉圭國腳高峰期已過，同埋以往南美球員效力曼聯，多數失敗收場，加上卡雲尼仲着埋「受咀咒」嘅「魔7」，種種不利因素陰霾之下，卡雲尼用實力說明一切。

卡雲尼至今為曼聯上陣5次，包括3場英超及2場歐聯，全部都係後備披甲，已漸漸融入球隊，佢今場所入1球，充份顯示已同般奴費南迪斯建立默契，當時「般費」唔使望，以一下no looking pass，傳畀卡雲尼射入，成為繼科蘭之後，曼聯史上第2位喺英超入波嘅烏拉圭球員。

卡雲尼呢個入球正式宣判愛華頓死刑，令領隊蘇斯克查暫時鬆一口氣，難怪唔少網民認為卡雲尼救咗蘇B一命。

卡雲尼開齋之後，另1位曼聯前鋒安東尼馬迪爾應該開始擔心正選位置，因為呢位法國國腳今季英超仲未試過射門中目標，腳風唔順，加上身型同踢法上，卡雲尼明顯更勝任正前鋒，馬迪爾如果再唔加多幾錢肉緊，可能會淪為後備。