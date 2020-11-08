曼聯踢完地獄賽程！魔迷收唔收貨先

曼聯由10月18日英超對紐卡素開始計起，至周六(7日)晚英超擊敗愛華頓，終於完成喺22日內踢7場比賽嘅「地獄賽程」，期間取得4勝1和2負，考慮到賽程緊密，加上當中對手有唔少強隊，整體成績並唔差。

加上曼聯今場贏波之後，跨季英超作客7連勝，追平費格遜1993年創出嘅紅魔鬼史上英超作客最長連勝紀錄，領隊蘇斯克查應該可以避過一劫，唔使被炒，繼續領軍。

曼聯喺「地獄賽程」頭4場取得3勝1和，包括喺歐聯連贏2支勁旅巴黎聖日耳門、RB萊比錫，踢出霸氣。

近期要求蘇斯克查下台嘅聲音此起彼落，主要原因係連續失利，包括不敵阿仙奴，加上因為防線低級犯錯，喺歐聯爆冷輸畀名不經傳嘅巴沙克舒希，始終曼聯樹大招風，有乜不利消息，都會被輿論無限放大。

不過，曼聯水準飄忽係不爭事實，當球迷滿以為復興在望時，又會一盤冷水照頭淋，令魔迷失望，領隊蘇斯克查自然成為被批評嘅首要目標。

蘇B上季領軍亦曾陷入低潮，幾乎被炒，但之後表現大反彈，經過今場擊敗愛華頓，睇嚟又會歷史重演，紅魔鬼永續蘇B，其他19支英超球隊應該覺得開心。

曼聯地獄賽程賽果

18/10 英超 客勝 紐卡素 4:1

21/10 歐聯 客勝 巴黎聖日耳門 2:1

25/10 英超 主和 車路士 0:0

29/10 歐聯 主勝 RB萊比錫 5:0

02/11 英超 主負 阿仙奴 0:1

05/11 歐聯 客負 巴沙克舒希 1:2

07/11 英超 客勝 愛華頓 3:1