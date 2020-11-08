菁英盃　兩小將建功　理文4比1再挫飛馬

「菁英盃」A組賽事重燃戰火，周日（8日）頭場於中立場元朗大球場上演，由理文對天水圍飛馬。兩軍上半場雖互交白卷，但下半場極速入局，理文憑鄧匡延、梁嘉恆和後備入替的黃皓雋建功，以4比1再次擊敗尾段打少個的天水圍飛馬，全取3分。

飛馬今季重返元朗區，今仗「主場」出擊，正選陣容派出孫銘謙、吳文希和邵昀俊3位U22球員。理文用上循環勇救12碼的陳嘉豪任正選，而前場球員分別為梁嘉恆、張憙延和鄧匡延。3分鐘理文率先找到射門機會，近仗狀態大勇的梁嘉恆右路入楔施射被守衞擋出底線。17分鐘輪到飛馬還擊，孫銘謙左路長推直進，惟傳中無人接應。

8分鐘後，「孫銘」再次獨闖龍潭，推過守衞傳中，惟陳曉鋒的撞射被門將陳嘉豪沒收。33分鐘，理文迎來黃金機會，惟不論張憙延右路遠射或余煒廉的頭槌攻門，均被「09」梁興傑一一化解。43分鐘，胡晉銘乘一個罰球攻勢中路窩利攻門抽高，雙方半場以0比0打成平手。

易邊後初段，理文趁天水圍飛馬不集中快開罰球，鄧匡延接應直傳快射遠柱入網，理文50分鐘領先。理文及後乘勝追擊，54分鐘顏樂楓衝前攻門斜出，未能擴大領先優勢。飛馬這段時間一直捱打，61分鐘輪到理文亞哥斯達接應傳球第一時間抽射，只告中楣彈出。理文持續主導形勢，飛馬遂換入謝朗軒和李藹軒，嘗試穩定戰局，並在73分鐘創造一次攻門，基斯接應羅振庭傳中頂高。但孫銘謙轉眼間博到列斯奧禁區內犯規，球證判罰12碼，謝朗軒極刑操刀射入，飛馬75分鐘追成平手。

理文被扳平後換入余沛康，更在78分鐘極速再度領先，憑梁嘉恆突破越位單刀射成2比1。飛馬落後之餘，80分鐘基斯更因批掙，領今場第二面黃牌被逐，令球隊末段打少一人。補時階段，飛馬全軍壓境，但後防空虛，被理文再下兩城，梁嘉恆和後備上陣的小將黃皓雋分別射入埋齋球，助球隊最後以4比1再次挫天水圍飛馬，並全取3分。