迪亞高祖達大爆發！主宰紅藍戰局

周一(9日)凌晨英超爆發上季聯賽冠亞軍對決，曼城主場火併衞冕嘅利物浦。「藍月亮」箭頭加比爾捷西斯傷愈復出，上周中歐聯即有波入；「紅軍」則有「強箭」迪亞高祖達極速上位，作客亦以攻代守，加上近年碰頭例必駁火，中位數3.5球大盤捧得過！（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

由於兩大中鋒阿古路及加比爾捷西斯季初齊齊受傷，曼城之前用馬列斯、史達寧及費倫托利斯客串前鋒，效果唔錯，近6場取得5勝1和，上周中歐聯就輕取奧林比亞高斯3粒，傷愈嘅加比爾捷西斯後備落場都有士哥，今場大有機會擔正。有番「耶穌仔」做掩護，史達寧及奇雲迪布尼等有更多空間後上入楔，威力更大。曼城現時落後「紅軍」5分，為收窄差距主場必搶。

利物浦近期中堅位鬧傷兵潮，無論起用新仔尼達利菲臘斯或拉斯威廉斯，拍住祖高美斯都畀唔到人信心，雖然祖爾麥迪比復出披甲，但狀態冇保證。好彩新兵迪亞高祖達極速上位，呢位葡萄牙國腳上周中歐聯取代羅拔圖法明奴擔正，大演帽子戲法，協助利物浦狂數阿特蘭大5蛋，佢近4仗勁轟6粒腳風順到爆，配合穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，絕對係英超最恐怖鋒線。

近年聯賽碰頭例演入球騷

翻查往績，兩軍近6次聯賽碰頭共炮製23個士哥，當中4場開4球或以上，而且自哥迪奧拿入主曼城後，4次聯賽主場對高普領軍嘅利物浦，取得3勝1和，「Goal手」過招下3.5球大盤趁早買。