菁英盃　入球騷！傑志反勝標準流浪

「菁英盃」周日A組（8日）尾場賽事於旺角大球場上演「入球騷」，上半場一度領先2球的標準流浪，比賽早段有鍾昇霖領紅，全場大部分時間踢少一人。結果傑志靠安永佳繼首循環對碰後，個人再演帽子戲法，以5比3反勝對手，打出開放觀眾入場之後的最大比數，現場694名球迷大呼過癮。

此前兩仗都未能取得入球的標準流浪，今仗在林嘉緯帶領下率先入局，4分鐘，這位球隊中場核心禁區頂擺脫黃洋防守，送出招牌致命直線，祖連奴勁射近柱得手，為標準流浪取得1比0領先優勢。落後的「藍鳥」依然未吸取教訓，12分鐘，林嘉緯策動標準流浪一次反擊機會，分給左路的鄧子均傳中，周家樂二傳入禁區，林嘉緯面對傑志門將郭劍橋，以一記瀟灑墊射破網，為標準流浪領先到2比0。不過其後就出現比賽轉捩點，有一張黃牌在身的鍾昇霖，禁區外侵犯安永佳，前者被罰今場個人第二面黃牌，兩黃一紅被逐，令標準流浪早早陷入打少一人的劣勢。人數佔優的傑志，開始搶回比賽主動權，29分鐘，賓紀文右路突破林嘉緯防守傳中，安永佳高高躍起，力壓盧兆崎頂入，為傑志吹響反擊號角。45分鐘，安永佳禁區頂附近勁射中橫楣彈入，雖然皮球有否過白界一度引起爭議，但球證堅持入球有效，傑志完半場前追和2比2。

易變再戰，傑志再接再厲，51分鐘，狀態火熱的安永佳接應右路傳中，停球後快腳射入，為傑志反超比數3比2，亦繼首循環交手後，個人再對標準流浪上演帽子戲法。3分鐘後傑志得勢不饒人，安永佳禁區頂送出靚直線，造就畢頓殺入禁區單刀射入，傑志領先到4比2。其後「藍鳥」多次具威脅攻門，都被後備入替的標準流浪門將李溢晉化解。落後的標準流浪未有放棄，67分鐘，林學曦接應盧均宜長傳，禁區內力壓傑志守將賓紀文，一停一射得手，一度為標準流浪追至3比4較接近比數。但77分鐘林嘉緯於本方禁區內侵犯巴拉克，球證直指12碼，後備上陣的加維蘭操刀射入，為傑志鎖定5比3勝局，此前兩仗賽和對手後，重嚐取勝滋味。

標準流浪今仗面對強敵傑志，打入今屆賽事球隊首個入球，雖然最終遭反勝，但賽後教練賴嘉輝認為球隊表現越來越好：「球隊今場發揮係鼓舞嘅，見到班年輕球員同有經驗嘅球員，慢慢喺練習中融合到。就如賽前所講，呢場係會畀到啲嘢球迷睇，我哋會一步一步嚟，首先演練打法，然後呢場係嘗試部署嚟緊聯賽會點樣踢，見到踢出嚟嘅效果係滿意嘅，收貨嘅。」今場比賽出現幾次爭議點，賴嘉輝認為球證在標準流浪領先情況下，紅牌趕走鍾昇霖的決定，是抹煞了球隊的努力：「因為某啲原因，導致咁樣輸法，我哋係唔接受，覺得非常之唔抵。」

今季由冠忠南區轉投標準流浪的李溢晉，今場後備入替盧兆崎，多次作出精彩撲救，首次為球隊把關的他，表示對臨危受命早有準備：「我自己都保持訓練，始終好耐冇踢，其實後備上陣係有預過，但冇諗過係今場。」

傑志總監及主教練朱志光，賽後坦言對球隊比賽早段多次犯下低級錯誤不滿，並認為其後傑志由開局三後衞，變陣至四後衞，是必要的決定：「因為出錯咗，就即刻要更正，事後點搞都好，要止咗血先。」他表示希望在「菁英盃」多作嘗試，尤其點名提到今場改打右閘的賓紀文，覺得他正在進步中。