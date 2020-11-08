意大利瘋狂徵召41人　19歲「新韋利」入選

意大利足總公布新一期國家隊名單，今次瘋狂徵召41人，包括效力摩納哥嘅19歲前鋒皮亞圖柏歷基，領隊文仙尼一次過揀選咁多球員，似乎已經預咗有球員會「中招」退隊，做定準備，意大利傳媒就話呢份名單入面，可能有一半人無法奉召。

今次名單之中除咗恩莫比尼、恩斯治尼、佐真奴費路、邦路斯等常規主力之外，仲有唔少新面孔，包括阿特蘭大中場馬迪奧比辛拿、AC米蘭後衞卡拿比亞，闊別國家隊4年嘅博洛尼亞中場羅拔圖蘇利安奴都有份。

另外，有「新韋利」之稱嘅新星皮亞圖柏歷基，相隔2年之後，再次獲得徵召，呢位身高1米88嘅射手曾經以15歲零280日，追平名宿艾曼迪嘅紀錄，成為意甲史上最年輕上陣球員。

皮亞圖柏歷基2018年1月由熱拿亞轉投摩納哥之後，更打破基利安麥巴比嘅紀錄，成為球隊史上最年輕上陣踢法甲嘅球員。不過，皮亞圖柏歷基只屬於後備，上陣時間非常少，今次可以入選國家隊，令人意外。

由於文仙尼日前確診新冠肺炎，意大利嚟緊3場比賽，包括11月12日凌晨同愛沙尼亞踢熱身賽，11月16日凌晨歐國聯主場對波蘭，11月19日凌晨歐國聯作客波斯尼亞，將會由助教伊雲尼領軍。