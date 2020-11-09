奇雲迪布尼12碼做大嘥鬼　曼城逼和利物浦

周一(9日)凌晨英超冠軍前哨戰，曼城喺主場以1比1逼和利物浦，「藍月亮」本來好有機會拎晒3分，不過奇雲迪布尼完半場前主射12碼做咗「大嘥鬼」，竟然射到連龍門都唔中，係英超2年來第1個「唔中目標」嘅12碼，諷刺嘅係上一個12碼「大嘥鬼」，就係2018年10月馬列斯對利物浦宴客，估唔到今場歷史重演。

利物浦13分鐘有沙迪奧文尼博到12碼，由穆罕默德沙拿操刀先開紀錄。曼城失守後展開狂攻，31分鐘憑一次經過19腳傳送嘅美妙組織，由加比爾捷西斯禁區內巧妙轉身射入追成平手；完半場前曼城再有黃金機會，奇雲迪布尼傳中省中祖高美斯隻手，球證直指12碼，點知奇雲迪布尼主射竟然柱邊出界。下半場兩隊速度同節奏都減慢，製造機會唔多，最終以1比1握手言和。

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利物浦領隊高普賽後表示：「今場比賽好有趣，有好多戰術上較量，兩隊都以超高能量水平去阻止對方，並且把握僅有嘅機會。我認為呢場係非常高水平嘅賽事。」曼城主帥哥迪奧拿就話：「比賽好緊湊，利物浦出4個前鋒令我哋一開始就措手不及，但之後逐漸控制戰局，球員嘅反應非常之好，我以佢哋為榮。今場勝負分野，在於利物浦射入12碼，而我哋射唔入。」