紅軍再傷阿諾特　高普提出Big6換人特例

英超今季愈嚟愈多球員受傷，後防傷兵滿營嘅利物浦喺對曼城一戰再折大將，右閘阿歷山大阿諾特喺63分鐘因小腿受傷退下火線，領隊高普證實佢會缺席英格蘭嚟緊3場國際賽事，但係實際傷勢有幾嚴重同休息時間要幾耐，要等詳細檢查之後先至知道。

今場大戰賽後訪問，高普同哥迪奧拿都用大量時間討論恢復每場換5人嘅必要性，哥迪奧拿表示：「我同高普完場後講緊換5個人嘅問題，依家愈嚟愈多球員有事，全世界都知換5個人係關鍵，但英超就同全世界相反。依家有一個英格蘭國腳(阿諾特)受傷，但我哋覺得自己與別不同，球員唔需要受到保護，令成件事變成災難。」

據報英超傳統Big6都讚成回復每場換5人，但其他14隊就擔心措施會對陣容雄厚嘅Big6有利，所以一直阻止條例通過，作為受害者嘅高普就提出新建議：「如果14支球隊仍然唔想通過換5個人，咁至少喺Big6球隊對賽嗰陣畀我哋換5個，我唔知呢個建議行唔行得通，但點都要搵解決方法。其他球隊要明白條例嘅效用，而唔係令某啲球隊得益，全世界都係咁做。」