皇馬4後衞連環爆炸　何其壯觀！

周一(9日)凌晨西甲爆出驚人賽果，衞冕嘅皇家馬德里作客以1比4慘敗華倫西亞腳下，最恐怖嘅係「銀河艦隊」條4人防線今場輪流爆炸，華拉尼就擺烏龍，其餘3人就每人輸1個12碼，教練施丹賽後表示自己要負最大責任。

皇家馬德里今場開局唔差，賓施馬喺23分鐘入波先拔頭籌，點知4個後衞之後輪流出事，先係客串右閘嘅盧卡斯華斯基斯禁區內手球輸12碼，華倫西亞中場卡路士蘇拿2度主射下追成1比1；完半場前皇馬中堅華拉尼解圍撻Q擺烏龍，令皇馬半場反輸。54分鐘輪到左閘馬些路門前心急解圍踢跌對手再輸12碼，卡路士蘇拿操刀再次得手，眼見3個隊友輪流爆炸，隊長沙治奧拉莫斯59分鐘亦喺禁區內用手拍波，令卡路士蘇拿完成「12碼帽子戲法」。

卡路士蘇拿成為21世紀西甲首個單場入3個12碼嘅球員，皇馬教練施丹賽後就拒絕怪罪防線，話自己先係要負責嘅人：「第1個12碼改變晒成場波局面，失咗第1球之後球隊散晒，我唔認為華倫西亞戰術特別出色，但罪魁禍首係我，我應該喺失球之後即刻尋找解決方法。」