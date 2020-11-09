英格蘭防疫新令　7丹麥國腳或緣無歐國聯

因應丹麥出現水貂將變種新冠病毒傳人個案，英國周日(8日)凌晨推行防疫新措施，原本精英足球可以獲豁免嘅隔離同檢疫令將會取消，令嚟緊嘅歐國聯出現混亂。丹麥嚟緊3場賽事，先係主場友賽對瑞典，之後歐國聯主場迎戰冰島以及作客比利時，但係入選國家隊嘅7名英格蘭搵食球員，如果返去丹麥比賽之後，再入境英格蘭就要接受14日隔離，將令佢哋錯過多場球會賽事。

7名丹麥國腳包括賀積查治(熱刺)、卡斯柏舒米高(李斯特城)、安達斯基斯坦臣(車路士)、祖拿斯盧素(愛華頓)、維斯達加特(修咸頓)、馬菲亞斯贊臣(賓福特)同達斯加特(賓福特)，有關方面正就球員嘅隔離安排進行交涉，而丹麥足總亦都做好準備，宣布召入9名球員入國家隊隨時候命。李斯特城領隊羅渣士表明，如果按目前嘅入境禁令，卡斯柏舒米高係唔會向丹麥報到，國際足協早前已經訂明，如果球員有新冠肺炎疫情風險，球會有權為球員申請免役。

另外，冰島下星期歐國聯作客英格蘭前3日，亦會先去丹麥作客，所以呢場賽事可唔可以順利舉行，依家都係未知之數。