為冠忠南區奮戰　佐佐木周：態度決定一切

「足球係一場需要狂奔先贏到嗰比賽，如果我哋唔去跑，唔去戰鬥，我哋就唔會贏。」被譽為上季港超聯停擺期間，最佳外援之一的日籍兵佐佐木周（Shu），不只為冠忠南區前場進攻注入動力，更為球隊帶來一股打不死的信念。對足球一腔熱誠，精神力量強大的他，選擇不停步，勇敢面對新挑戰。文：林卓臻 圖：鄧曉欣

冠忠南區復賽前經歷易帥、多位主力外援出走等種種不穩定因素，前路茫茫之際，一位「異鄉人」卻為帶來一線曙光。復賽首戰面對富力R&F，在這場「地標戰」已交出1次助攻的阿Shu，完場前更獻出「處子入球」，憑藉一次罰球機會轟入，為南區逼和2比2，在新東家有個完美開局。

復賽前特訓練射罰球

南區復賽期間僅取3和3負，當中兩場和局都與佐佐木周有直接關係，他處理罰球及角球能力，尤其令人驚嘆不已，他謙稱罰球不是自己最擅長的招數，能夠派上用場，靠的就是孜孜不倦的「特訓」：「比賽前一個禮拜，我同川瀨浩太特別刻苦練習，最後努力得到回報，感覺非凡。」花盡心思專研一門技藝，或許就是所謂日本人的職人精神。

入球以外，阿Shu給人最深刻的印象，莫過於在場上不惜體力的奔跑。「技術唔係最重要，最重要係態度，同必勝嘅精神。」事實上，此前曾效力標準流浪及香港飛馬的他，早已靠穩定發揮，成為本地球壇炙手可熱的球星。前東家退出上季復賽，亦成為佐佐木周展開職業生涯新一頁的契機：「我係一位職業球員，我想比賽，所以當時我想搵一支即刻可以畀我落場嘅球隊，咁啱有冠忠南區嘅球員走嚟搵我，好多謝佢哋肯畀我機會。」

做隊長唔等於做英雄

29歲是職業足球員的黃金年齡，這位日本前鋒坦言自己無論在體能或經驗上，都處於最佳狀態，並且絕不吝惜向後輩分享他的經驗：「我唔係最大隻嘅球員，我有嘅係技術。譬如有啲本地球員，可能能力上冇外援咁強，但想贏波嘅態度決定一切。無論係飛馬或冠忠南區嘅年輕隊友，我都經常同提佢哋要養成良好習慣。」佐佐木周充滿感染力的為人，亦令冠忠南區很快將隊長臂章，交到這位加盟不足半年的新兵手上，對於這份突然其來的責任，他選擇坦然面對：「咩事都可以發生，我隨時做好準備。雖然做咗隊長，但落到場，我無可能下下都做英雄，我需要隊友嘅幫助，我哋一齊合作一齊向前衝，呢嗰就係我嘅風格。」

教日裔小朋友踢波解鄉愁

和不少外援兵一樣，佐佐木周受疫情影響有家歸不得：「好掛住日本，將近1年冇返過去。希望今季完結後，日本可以再通關。依家數落，仲要等捱多半年呢。」不少港超球員，在球場外都有教波，佐佐木周亦不例外，這份兼職亦成為他紓解鄉愁的良方：「香港呢度有好多日本同港日混血嘅小朋友，作為職業球員，我可以教佢哋踢波，何樂而不為？諗番細細個嗰陣，如果有職業球員走嚟教我踢波，我都會好興奮。平時教波同家長小朋友用日文交流，完咗會一起食飯，佢哋都畀番好多支持我。」

與「相棒」川瀨一同打拚

除了教波，相識多年的同鄉兼「相棒」川瀨浩太，亦是阿Shu一路上的最佳旅伴。過去兩人在澳洲、菲律賓等地效力，多數是以場上對手相見，如今首次與好友一齊效力同一支職業球隊，佐佐木周明言是一大樂事：「喺球場上，我哋對應該點樣踢波嘅諗法係一樣嘅，我哋兩個喺球場上會講日文，其他人唔會聽得明。」為冠忠南區上演「地標戰」上，正是佐佐木周的開出角球，造就川瀨浩太頂入先開紀錄：「嗰下感覺真係無得頂！」

佐佐木周小檔案

出生日期：1991年2月12日（29歲） 國籍：日本

位置：前鋒、進攻中場 現效力球隊：冠忠南區

曾效力球隊：馬可你駿馬（澳洲）、黑鎮斯巴達（澳洲）、環球宿霧（菲律賓）、標準流浪、香港飛馬