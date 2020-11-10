400自三連冠斷攬　何詩蓓僅輸半秒

國際游泳聯賽（ISL）續於匈牙利布達佩斯舉行第9站，香港「小美人魚」何詩蓓周一（9日）收穫400米自由泳銀牌及4x100米自由泳金牌，半個月5度打破短池亞洲紀錄的她明日有望再於強項100米、200米自由泳突破自己。

23歲的何詩蓓（Siobhan）今季加盟衛冕的Energy Standard，開季至今屢獲第一，更於第5站5度獲勝贏得該站MVP，足見其實力已與世界頂尖泳手看齊，而Energy Standard在第8站結束後排第2位，已憑前8身份晉身11月14及15日的準決賽。

今站Siobhan幾乎第3次在非主項400自取勝，她在頭300米一直領先，可惜被里約奧運400自銅牌得主Leah Smith在最後100米反超前（3分58秒65衝線），最終以3分59秒18僅負，時間比自己上月在揭幕戰做出的香港紀錄慢0.6秒。

其後Siobhan出戰4x100米自由泳，負責第2棒的她游出全場最快51.59，為該棒唯一游進52秒內的泳手，擴大了隊友Pernille Blume的領先優勢，最後順利以3分29秒43得第1名。

值得一提的是，Siobhan的3名隊友都是贏過奧運獎牌的星級泳手，Femke Heemskerk贏過北京奧運4x100自金牌，Pernille Blume是里約奧運50自金牌得主，而瑞典的Sarah Sjöström更是3牌得主（里約奧運50蝶金牌、100自銀牌和200自銅牌），4人合力為Energy Standard今季第4次在這個項目掄元。

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