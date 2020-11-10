逃出球星黑洞！脫魔者活得比你好

曼聯近年成績插急水之餘，仲淪為「球星黑洞」，無論係球會栽培嘅青訓球員，抑或後來天價收購嘅猛將，成「魔」後都跌晒Watt，反而一「跳船」就翻生，唔到你唔信邪。依家一齊去搵埋呢班「脫魔者」，睇吓佢哋撈得有幾掂。

阿歷斯山齊士

效力曼聯年份：2018-20

A山效力阿仙奴期間表現sharp醒，喺2018年1月曼聯用米希達利恩交換佢，仲揀埋7號波衫，魔粉都視佢為救世主，點知A山入「魔」後獨食死扭，同隊友格格不入，踢咗45場入得7粒，加上周薪高達50萬鎊，佢高薪低能嘅演出備受抨擊，加盟年半被借去國際米蘭。雖然喺國米不時受傷，但上季連今季在內，各項賽事入4球及11次助攻，明顯有起色，紅魔為咗減低人工開支，竟然願意同A山解約，畀佢免費加盟國米，認真嘥料。

盧卡古

效力曼聯年份：2017-19

盧卡古喺2017年夏天以7500萬鎊加盟曼聯，雖然2季打咗96場入42粒，睇落唔錯，但翌季因發福而影響表現，入得15粒，甚至畀主帥蘇斯克查貶為後備，2019年夏天國際米蘭竟出價8000萬歐元羅致佢，「魔粉」嘲笑呢支意甲勁旅做水魚。原來盧卡古發福係因消化系統出現問題，經過國米調教合適餐單畀佢，「新魔獸」身形弗番亦開始發威，儘管「藍黑兵團」於上季意甲及歐霸屈居亞軍，但盧卡古各項賽事51場狂轟34球，追平名宿朗拿度加盟首季嘅入球紀錄，今季頭6場披甲亦入7粒，弗到漏油，曼聯真係走寶。

迪比

效力曼聯年份：2015-17

貴為荷蘭取得2014年世盃季軍功臣，迪比喺1年後入「魔」更穿上傳奇7號波衫，被喻為係新C朗，點知佢喺恩師尹戈爾帶領愈踢愈霉，僅效力1季半，53場入得7粒咁大把，於2017年1月轉投里昂，更被寸為紅魔最差7號。好彩迪比知恥近乎勇，喺里昂表現搶鏡，唔單止喺109場法甲轟47球，佢上屆仲協助里昂殺入歐聯4強，有傳會喺下年1月改投巴塞，而且喺荷蘭缺少優質中鋒下，搵佢裝「假9」亦非常奏效，成為「橙衣兵團」不可或缺嘅進攻核心。

摩連奴

執教曼聯年份：2016-18

雖然摩連奴執教曼聯期間，先後奪得社區盾、英聯盃及歐霸盃，亦攞過聯賽亞軍，不過其泊大巴戰術被批評太過保守，加上同保羅普巴等主力不和，搞到戰績下滑，教咗兩季半無奈落鑊。休息咗接近1年，「寸王」於季中接替普捷天奴執教熱刺，在傷兵滿營下，上季成功保住歐霸席位有晒交代，今季更罕有地大踢進攻足球，麾下嘅哈利卡尼、孫興民士哥停不了，殺上第2保持爭標機會，其中作客大炒曼聯6比1，令「寸王」復仇成功攞晒彩。

基斯史摩寧

效力曼聯年份：2010-20

基斯史摩寧10年前由富咸轉投曼聯，初時作為里奧費迪南同尼曼查維迪替補，都表現出優厚潛質，不過之後擔大旗反而出現唔少錯漏，喺曼聯不穩防線下，佢係球迷其中一個箭靶。曼聯上季將佢外借去羅馬，基斯史摩寧喺意甲就盡顯身價，成為球隊主力兼獲一致好評，羅馬今個夏天不惜用重金2,000萬歐元將佢收購，就係對呢位英格蘭中堅實力嘅肯定。

迪馬利亞

效力曼聯年份：2014-15

呢位阿根廷國腳2014年以近6,000萬鎊轉會費由皇馬加盟曼聯，仲着埋傳奇7號，一度被寄予厚望。不過，呢位翼鋒嘅踢法同當年主帥尹戈爾嘅戰術格格不入，發揮唔出水準，僅踢1季就以4,400萬鎊被曼聯賤賣畀巴黎聖日耳門（PSG）。迪馬利亞入「門」後一直係主力，可以同尼馬、基利安麥巴比合作，成為球壇最強鋒線之一。佢已經協助PSG 奪得5次法甲冠軍，上季仲打入歐聯決賽，證明當年極速「脫魔」非常正確。

莊尼伊雲斯

效力曼聯年份：2006-15

由曼聯青訓出身嘅莊尼伊雲斯，出道嗰陣被視為球隊後防炸彈，結果浮浮沉沉下喺2015年轉會西布朗，改踢弱旅後呢位北愛爾蘭國腳反而展示出統領防線能力，並且受到多間大球會垂青。2018年佢以30歲之齡加盟李斯特城，成為球隊防線核心人物，上季更加踢足38場聯賽，被公認為英超其中一位最穩陣嘅中堅。

安達靴里拉

效力曼聯年份：2014-19

「後費Sir時代」少數仲有魔性嘅球員，安達靴里拉喺場上拼勁十足，有昔日鐵漢堅尼嘅影子，曾經被睇好可以成為曼聯隊長。呢位西班牙國腳當年周薪只有11萬鎊，佢2019年夏天約滿前，希望加薪續約，但曼聯未能滿足佢嘅要求，結果以自由身離隊，加盟巴黎聖日耳門(PSG)，現時坐擁35萬鎊周薪。

雖然安達靴里拉並非PSG必然正選，但起碼獲得高薪，得到肯定。特別係紅魔鬼中場保羅普巴有29萬鎊周薪，甚至用50萬鎊周薪簽阿歷斯山齊士，更凸顯安達靴里拉人工「超值」。

艾舒利楊格

效力曼聯年份：2011-20

艾舒利楊格最初以翼鋒身份加盟曼聯，表現只係不過不失，直到尹戈爾將佢改造成翼衛之後，上陣機會先至慢慢增加，不過隨住佢年紀愈嚟愈大，出任左閘反而成為後防缺口，批評佢嘅聲音亦愈嚟愈多，今年1月終於轉投意甲勁旅國際米蘭。喺干地帶領下，艾舒利楊格雖然唔係絕對主力，但上季只踢半季就入4球，以35歲高齡仍然喺頂級賽事搵到自己嘅位置。

安達斯彭利拿

效力曼聯年份：2014-20

呢位24歲巴西中場9年前獲費格遜簽入，成為青年軍，2014年獲提升上一隊，期間有2季被外借去西甲。雖然安達斯彭利拿上季有唔少陣機會，但表現令人失望，40次披甲只入2球，被網民嘲諷到底佢係咪巴西人，點解技術咁差。

不過，安達斯彭利拿今年10月被外借去拉素，立即成為主力，踢第2場意甲已經射入1球，連曼聯官網都有報道佢嘅演出，證明安達斯彭利拿唔係冇料，只係1位被紅魔鬼耽誤嘅天才球員。

拉菲爾達施華

效力曼聯年份：2008-15

曼聯除著名嘅尼維利兄弟外，嚟自巴西嘅達施華兄弟亦曾經成為主力，其中作為加利仔接班人嘅右閘拉菲爾達施華，效力曼聯7年都未能真正搶到正選席位，只有12/13球季可以喺英超上陣超過20場。球隊雖然有成績，但拉菲爾達施華嘅個人發展就停滯不前。之後佢轉投里昂踢咗5年，今季轉投土耳其巴沙克舒希踢歐聯，上輪更倒戈協助球隊擊敗「紅魔鬼」，可以話吐氣揚眉。