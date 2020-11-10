港超聯　林衍廷加盟愉園　同「99仔」拍住上

繼早前兩名尼日利亞外援加盟之後，愉園周二（10日）再次傳出好消息，宣布正式簽下後衞林衍廷，並已為他辦妥球員註冊，周三（11日)面對冠忠南區有望首次披甲。「Fat Gor」1999年出生、曾獲球季最佳青年球員獎項，在前球會富力R&F散班後，一直跟隨愉園操練，新球季將穿上32號波衫。

「Fat Gor」已經跟前球會富力R&F，完成處理合約事宜，以自由身加盟愉園，他表示前球會在上個球季結束後突然解散，一度令他為前途感到徬徨，對目前可安心繼續足球事業表示高興：「當時各支球隊經已『埋班』，自己又要去處理賠償問題，幸好最終愉園肯畀機會，令我繼續球員生涯。」

愉園陣中的張俊軒、袁世傑、黃智康、朱偉鈞，與「Fat Gor」皆為1999年出生，自小已在青年軍並肩作戰，更一同入選香港U18青年軍，以及出戰亞青盃外圍賽，林衍廷亦樂於與戰友重逢：「愉園陣中唔少球員喺我以往隊友，細個大家夢想喺職業隊『拍住上』，呢家可謂夢想成真，我會將去季從球圈前輩們學到嘅，同隊友分享，大家一齊進步啦！」

球員資料

姓名： 林衍廷

出生： 1999年12月9日(20歲)

位置： DF

身高： 175cm

前球會：R&F富力 → 夢想FC → 富力R&F